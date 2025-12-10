חברי סיעת הציונות הדתית קיימו אתמול (ג') התייעצות בסוגיית חוק הגיוס עם פורום רבנים מהציונות הדתית, לאחר שהתגברה הביקורת הציבורית כלפי תמיכת המפלגה במהלך החקיקה. המיקום המדויק של המפגש לא נמסר.

בדיון השתתפו ארבעה מחמישית הרבנים שהולכים באופן קבוע עם השר סמוטריץ' - הרב חיים גנץ ראש ישיבת מעלה אליהו, הרב חננאל אתרוג ראש ישיבת שבי חברון, הרב שמעון כהן ראש מוסדות מוריה והרב יהושע שפירא ראש ישיבת רמת גן.

בנוסף, השתתפו ראש ישיבת ירוחם הרב חיים וולפסון ונשיא הישיבה הרב בלומנצוויג. לצדם הגיעו הרב יעקב מדן ראש ישיבת הר עציון, הרב יואל מנוביץ' ראש ישיבת הגולן, הרב אייל גריינר ראש ישיבת טפחות, הרב יגאל לוינשטין, ראש מכינת בני דוד, הרב יהודה סדן ראש ישיבת בני דוד, הרב שמואל הבר ראש ישיבת קרני שומרון והרב אליעזר שנוולד ראש ישיבת מודיעין.

לדברי הסיעה, המפגש עסק בבחינת הדרכים להביא לחוק "שיחולל שינוי אמיתי ויביא לגיוס חרדים לצה"ל". המשתתפים השמיעו עמדות שונות באשר לאופן שבו יש לקדם את החקיקה, על רקע מחלוקות ציבוריות ומפלגתיות סביב מתווה הגיוס.

הדיונים צפויים להימשך בתקופה הקרובה במטרה לגבש נוסח מוסכם שיוצג לקראת המשך הליך החקיקה. מנגד, נשמעת ביקורת על מידת הייצוג של הפסיפס הרחב בציונות הדתית בדיונים אלו ובפרט בקרב עולם התורה הספרדי במגזר שיוצג על ידי רב אחד בלבד - הרב שמעון כהן.