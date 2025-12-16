הרב יואל בן נון, ממייסדי ישיבת הר עציון, התייחס בפודקאסט של ערוץ 7 לסוגיית גיוס החרדים והמאבק המתמשך סביב חוק הגיוס. "אני חושב שיש המוני חרדים שהיו רוצים להתגייס, רק שלא נותנים להם", אומר הרב.

הוא קרא להוציא את הדיון מבית המשפט העליון וממסגרות חוקיות, והדגיש כי "חוק הגיוס לא יביא שום דבר. לעולם ועד לא יכול להיות שוויון בגיוס בין לוחמים לבין שאר נהדרים וחשובים אבל מאחור. שופטי בית המשפט העליון יודעים - צה"ל לא צריך שוויון, הוא צריך בעלי מוטיבציה וכושר קרבי. מאמין שיש בציבור החרדי אלפים כאלה שהיו רוצים ועוצרים אותם".

לדבריו, "כל מה שצריך לדרוש מהרבנים החשובים זה להגיע לארץ ישראל בבקשה ולהבין שפה יש מדינה וצבא, הגיע הזמן להתפלל תפילה לשלום המדינה כמו בכל הגלויות. מי שרוצה להתגייס - כושר קרבי ורצון, זה מה שצה"ל צריך. ההסכם שצריך להגיע אליו עם הרבנים זה לא לגייס את כל בחורי הישיבות אלא לאפשר את ישיבות ההסדר החרדיות ולעודד את אלו שרוצים להתגייס".

הרב בן נון מעריך כי ניתן למצוא פתרונות יצירתיים לגיוס בני הישיבות, בין השאר דרך שירות אזרחי. "להציע לציבור לומדי התורה להתגייס בבין הזמנים לאיחוד הצלה - שילמדו חילוץ והצלה והחייאה כדי לשרת במסגרת העורף, וייחשב שירות. אפשר לפתור את כל הבעיות. בני ישיבות לא ישנים בצהריים?".

בהתייחסו לביקורת מצד ישיבות הקו על לימוד תנ"ך בגישה ישירה, אמר הרב בן נון, "רש"י למד תנ"ך בגובה העיניים, הרמב"ם למד תנ"ך - כל גדולי ישראל פירשו בגובה העיניים, רק בדורות האחרונים אומרים 'תנ"ך זה גבוה מדי'. אם גבוה מדי אז אי אפשר ללמוד ולהבין תורה. יש לי דוגמאות על ימין ועל שמאל".

הרב בן נון הרחיב על חשיבות לימוד התנ"ך בזמן הזה ושיתף סיפור ששמע מהרבנית מרים עמיטל ז"ל. "היא סיפרה לי על סבתא שלה שהייתה אשתו של הרב איסר זלמן מלצר ולמדה בצעירותה במוסד בליטא שלמדו בהם תנ"ך. הגיע יום אחד הרב אלעזר מנחם שך לדיון עם הרב איסר זלמן מלצר וציטט פסוק - והיא תיקנה אותו. הוא היה המום, פתח גמרא והראה לה את הפסוק, היא פתחה תנ"ך והראתה לו את הפסוק. וכי למה? הגמרא לא מצטטת פסוקים מדויק, יש דעה בפוסקים שאם מצטטים מדויק צריך לשרטט אותו".

בסיום דבריו התייחס הרב בן נון לעשייה הציבורית של שר האוצר: "בצלאל סמוטריץ' עשה דברים מדהימים שלא הצליחו לעשות לפניו. את החלומות הגדולים של גוש אמונים ואמונה הוא מימש כמו שלא היה קודם".

עם זאת, הביע דאגה מהפגיעה האפשרית בענף החקלאות: "יש לי סימן שאלה בגלל הרפתנים. אני לא מוכן שיוקר המחיה יגרום לסגירת רפתות - בעיניי זה קו אדום. מסתכל בחרדה. אם כל העסק זה הקרטלים והחברות והמתווכים - בסדר גמור. תנובה בגלל הבעלות סינית - לא סובל את זה. אבל פגיעה ברפתנים - יש פה שני ניסים בתקומת עם ישראל בארצו: נס קיבוץ גלויות ונס החקלאות, ניסים שלא היו אלפי שנים - אסור לפגוע בהם. אני לא עושה קידוש על יין תוצרת חו"ל, רק תוצרת ישראל, גם אם יותר יקר".