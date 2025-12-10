בג"ץ דן בימים אלה בעתירה שהגישו הקליניקות המשפטיות במרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט" והרב אורי מהרט, נגד הליך מינוי ראש מערך הגיור.

ביום ראשון השבוע דרש בית המשפט העליון, בהרכב כבוד המשנה לנשיא נעם סולברג, עדכון דחוף מהמדינה, בעקבות בקשה לקביעת מועד דיון דחוף ולמתן צו ביניים.

בהתאם לכך, הגישו המשיבים הודעת עדכון מיום ג' השבוע, בה נמסר כי יום קודם לכן, ביום שני, החליט ראש הממשלה לדחות את המלצת ועדת האיתור ברב אבישי טהרני לתפקיד ראש מערך הגיור, בטענה כי "המועמד אינו מתאים לכהן בתפקיד". בנוסף, הנחה ראש הממשלה על הקמת ועדת איתור חדשה.

המדינה צירפה להודעה את צילום החלטת ראש הממשלה וכן עדכנה כי כהונת ממלא מקום נציב שירות המדינה, שהייתה צפויה להסתיים בסוף דצמבר 2025, הוארכה ביום ה-8 בדצמבר בשלושה חודשים נוספים.

לטענת המשיבים, "הבקשה לקביעת מועד דיון דחוף התייתרה" לנוכח ההתפתחויות האחרונות. עוד נטען כי "יתר טענות העותרים נטענו בעלמא, מבלי שייתמכו בתצהיר או בראיות כלשהן מלבד מכתבו של בא-כוח העותרים".