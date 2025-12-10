בשיעור שמסר הרב דוד לנקרי, הבהיר כי על פי פסק הלכה של הראשון לציון לשעבר, הרב שלום משאש זצ"ל, חיילי צה"ל - בין אם נשואים ובין אם רווקים - רשאים ואף יכולים להדליק נרות חנוכה בברכה בחדר השינה בבסיס.

ההיתר, כפי שהציג הרב לנקרי על סמך דברי הרב משאש, מותנה בכך שהחייל מכוון מראש שלא לצאת ידי חובה במקום אחר. לדבריו, "מי שהדליקה אשתו בשבילו - אין לו להדליק ולברך כלל", משום ש"שהיא כגופו וכאילו הדליק ובירך הוא בעצמו", ולכן אין בכך הידור מצווה.

עוד הסביר הרב לנקרי, כי אם החייל מבקש מאשתו שלא תדליק עבורו, והוא עצמו מדליק בבסיס, הרי ש"מצוה בו יותר מבשלוחו", ומותר לו אף לברך. גם כאשר הוא יודע את זמן ההדלקה בבית, מותר לו להקדים ולהדליק בעצמו - כל עוד זה נעשה לאחר צאת הכוכבים.

בנוגע לחדרים משותפים בבסיס, ציין הרב לנקרי כי גם במקרה כזה כל חייל רשאי להדליק לעצמו ולברך - כפי שפסק הרב משאש ביחס לבני בית ואורחים: "ודאי יכול להדליק ולברך לעצמו וגם מצוה יש בזה".

כחיזוק לדברים הביא הרב לנקרי את דברי מרן בשולחן ערוך במספר מקומות - בברכות השחר (או"ח ו, ד), בקריאת שמע (או"ח נט, ד) ובברכת המזון (סי' קפג, ז) - מהן עולה שמי שמעוניין לקיים את המצווה בעצמו ולא באמצעות שליח, רשאי לעשות כן: "מצוה בו יותר מבשלוחו". הרב לנקרי הפנה גם למקורות נוספים, ובהם ספר "דברי שלום ואמת" חלק ב', עמ' 117-120.