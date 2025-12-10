ביום ראשון השבוע יצא לאור השיר "תביאני", פרי יצירה נשית מתוך תכנית "ליבא בנות" של הזולה של חצרוני. את המילים והלחן כתבו המיה אברהם ועדי נחום, והוא מושר בפי בנות החבורה הנפגשות מדי שבוע בקריית משה בירושלים.

היוזמות מספרות לערוץ 7 כי התנועה של חיפוש אחר רועה והצעקה שמגיעה בעקבות תחושת המרחק והבדידות פוגשת כל אחת ואחד. "הלב מבקש מקום - לצעוק את הכאב, את הגעגוע, את המרחק והרצון לשוב, להיאסף, כמו השה שאיבד את הדרך".

תכנית "ליבא בנות", שחוגגת השבוע ארבע שנים להיווסדה, יוצרת מדי חמישי בערב מרחב בטוח לביטוי אישי, דרך מעגל נגינה, יצירה, אוכל משותף ומפגש עם מדריכות. מדובר בתכנית לנערות בגילאי 14-20, הצמאה לחיבור, לרוח חדשה ולתיקון פנימי.

באמצעות השיר החדש, "הצוות והמשתתפות מבקשות לפתוח שער - הזדמנות להיכרות עם רוח התכנית, ולצירוף בנות נוספות המבקשות לצעוד יחד בדרך".