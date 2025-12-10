מהומה פרצה היום (רביעי) במהלך עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

משמר בתי המשפט החרים שלטים שנשאו משפחות שכולות בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר.

רעות רכט-אדרי, אימו של סגן עידו אדרי שנרצח במסיבת הנובה ברעים, התבקשה לעזוב את האולם.

ענת בן עמי, ששכלה את בתה שני בן עמי בטבח במסיבה, פרצה בבכי. אדרי קראה: "ביזיון של משפחות שכולות. אתם מפחדים".

פרקליטו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, ביקש מבית המשפט לאפשר לנשים להישאר באולם. בעקבות האירוע, הדיון הופסק לזמן קצר ולאחר מכן חודש.

איל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל, פנה לשופטים: "לא באנו לעשות פרובוקציה. באנו להסתכל לאדוני בעיניים ולבקש ועדת חקירה ממלכתית".