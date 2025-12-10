במסגרת ועידת מרכז הבנייה הישראלי באילת נשא דברים שי אהרונוביץ, מנהל רשות המסים, והציג סקירה מקיפה של גביית המסים לשנת 2025.

אהרונוביץ ציין כי עד סוף נובמבר נגבו כ־466 מיליארד ש"ח, מה שמרמז על סיום השנה מעל יעד הגבייה הראשוני. לדבריו, "זה נתון שמבלבל משום שהוא עדיין לא מנוכה מרכיבים מסוימים, אבל זה המספר הרשמי - והוא מצביע בסבירות גבוהה על כך שנסיים את 2025 עם כ־45 מיליארד שקל מעל היעד. זה הישג מטורף".

אהרונוביץ התייחס גם להכנסות משוק הנדל"ן, ואמר כי חרף החולשה בחלק מהסגמנטים, נרשמה עלייה בגביית המסים מהענף: “בזכות כמה עסקאות מסחריות גדולות, אנחנו צפויים להגיע השנה ל־18-19 מיליארד שקל בגביית מסים מהענף, לעומת 15 מיליארד בלבד בשנה שעברה. כלומר, יש גידול הן במס רכישה והן במס שבח. זו תמונה הרבה יותר טובה ממה שחשבו בתחילת השנה".

לדבריו, ירידה נרשמה בפעילות של חברות ציבוריות ובשוק הדירות, אך עסקאות מסחריות המשיכו לייצר הכנסות משמעותיות. אהרונוביץ הסביר, "מבצעי 80/20 ו־60/40 גורמים לכך שרוב הרוכשים דוחים תשלום, ולכן זה לא נכנס לגבייה. כולנו מניחים ש־2026 תהיה שנה טובה יותר, ואני מקווה שזה יהיה המצב בפועל".

בהתייחסות לדיון הציבורי סביב מס רכוש, אמר אהרונוביץ כי מטרת המס היא לשנות את תמהיל המיסוי בישראל: "מס רכוש נועד בעיקר להקטין את הנטל של המס הישיר על עבודה ולהעביר חלק ממנו למס על הון. בישראל הנטל על עבודה הוא מהגבוהים ב־OECD, והנטל על הון נמוך יחסית. המטרה היא לאזן". הוא הוסיף, "אני לא חושב שהמס הזה יפגע בענף הנדל"ן בצורה שמציגים, אבל מי שמחזיק נכסים יצטרך לשלם. זה לא דרמטי - מדובר בכ־1.5% מס, בעבר היינו ב־2.5%".

עוד הדגיש אהרונוביץ כי רשות המסים אינה פועלת בפזיזות: "אנחנו לא בפתרונות של ‘תעלה אחוז מס ותגמור עניין’. בשנים האחרונות הוכחנו שאנחנו נזהרים: הקפאנו מדרגות מס, העלינו מע"מ באחוז אחד בלבד. מס רכוש הוא צעד פשוט, כן - הוא כואב - אבל הוא לא מהלך פופוליסטי".

בנוגע להקפאת מדרגות המס, השיב: "אני לא יודע אם זה יעודכן השנה או בשנה הבאה. כרגע אין תוכנית לשחרר את ההקפאה. אולי ב־2026 או 2027, אם נצליח לשמור על משמעת הוצאות. הרבה תלוי במצב הביטחוני ובהוצאות החריגות".

במהלך הדיון התייחס אהרונוביץ גם לחובת הדיווח על שכר דירה, והדגיש את הצורך בהסדרה רחבה יותר: “יש הרבה אנשים שלא מדווחים. הפטור עומד על 5,471 שקלים, ובמרכז הארץ כמעט אין דירות גדולות שנשכרות באמת במחיר הזה. בעבר הבאנו מתווה שמאפשר פטור לדירה אחת, אבל מחייב בדיווח. לפי ההערכות שלנו, יש פה בין 1.5 ל־2 מיליארד שקלים שלא מגיעים לקופה”.

לדבריו, עצם הדרישה לדיווח צפויה לייעל את המערכת: “ברגע שחוזה ייכנס למערכת - רמת הדיווח תעלה. זה מהלך שנמצא כבר שנתיים בתיאום עם משרד המשפטים, ואני מעריך שהוא יעבור. אנחנו בעד”.

ערן רולס, יו"ר מרכז הבנייה הישראלי, אמר בפתיחת הוועידה: "אחרי 25 שנות עשייה, עיר הנדל"ן מתכנסת השנה בנקודת זמן שאין דומה לה. הענף כולו עומד בפני אתגרים שמחייבים חשיבה מחודשת ושיתוף פעולה אמיתי בין כל הגורמים. הוועידה הזו נועדה להיות המקום שבו מקבלי ההחלטות, אנשי המקצוע והיזמים מובילים יחד את הדרך לצמיחה מחודשת ולבניית עתיד יציב יותר לישראל".