חסידות ברסלב מתאבלת על פטירתו של רבי בנימין זאב קנפלמכר, אחד המשפיעים המרכזיים של החסידות, שנפטר היום בגיל 74 לאחר מחלה קשה בשנים האחרונות.

קנפלמכר, שנולד בדנמרק בשנת 1951, החל את דרכו כחסיד ויז'ניץ והתקרב בהמשך לחסידות ברסלב.

במשך שנים רבות הוא שימש כמגיד שיעורים ומחנך בישיבות ברסלב, והיה מעמודי התווך של בית המדרש ה"שול" של ברסלב בשכונת מאה שערים בירושלים.

קנפלמכר היה ידוע במיוחד בתפילותיו הממושכות - הוא היה מאריך בתפילת שחרית במשך כחמש שעות מידי יום, ורבים היו מגיעים לבקש את ברכותיו. בפרט בחג הפורים, כאשר היו מצליחים לקבל ממנו ברכה, נחשבה הברכה למשמעותית במיוחד.

הלוויתו תתקיים היום (רביעי) בשעה 14:00 בצהריים מבית המדרש "השול" של ברסלב בשכונת מאה שערים בירושלים, ומשם להר המנוחות שם ייטמן.