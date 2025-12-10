הלום קרב התעמת עם אחמד טיבי ערוץ כנסת

עומר אמסלם, לוחם לשעבר בצה"ל והלום קרב ממבצע "צוק איתן", התפרץ לעבר חבר הכנסת אחמד טיבי בעקבות דבריו על פעולות צה"ל בעזה.

"כרגע יש לי טריגר", פתח אמסלם את דבריו במהלך דיון בוועדת הכספים בכנסת. "הטריגר שלי זהו אחמד טיבי. כי כשאני נלחמתי ואיבדתי את החברים שלי, בידיים, הבן אדם אומר שאנחנו רוצחי תינוקות או אנסי נוחבות".

הוא פנה ישירות אל ח"כ טיבי ואמר: "אני אשמח מאוד שתסתכל לי בעיניים ותגיד לי את זה בפנים". טיבי השיב: "אתה מצטט אותי לא נכון. אני מתנגד למי שהורגים ילדים".

אמסלם התפרץ בזעם, "אני יכול להגיד לך, אני גאה במה שעשיתי למדינת ישראל. גאה".