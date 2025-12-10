יו"ר ש"ס אריה דרעי הודיע היום (רביעי) כי הצליח להשיב את התקציבים שקוצצו מעולם הישיבות.

מדובר בקיצוץ רוחבי שלווה על ידי הייעוץ המשפטי ואשר אמור היה לפגוע גם בבחורי ישיבה ואברכים שאינם בגילאי חייבי גיוס.

על פי גורמים בש"ס, ערך הנקודה קוצץ השנה ל-320 שקל בלבד, אך בשל שתדלנותו של דרעי, הוא יחזור לעמוד על כ-400 שקל - הסכום ששולם מתחילת השנה.

אתמול יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי כשהזהיר שתקציב הישיבות צפוי לרדת החודש באופן משמעותי.

גפני תקף את מה שכינה "מצב אבסורדי" שבו פקידות בייעוץ המשפטי מונעות שימוש בתקציבים שאושרו כדין בממשלה ובכנסת.

"לא מדובר בחייבי גיוס לפי החוק, אלא באברכים ותלמידי חו"ל שהתמיכה מגיעה להם על פי דין", הדגיש גפני. "פניתי לכל הנוגעים בדבר לטפל בעניין בהקדם. לא נעבור על כך לסדר היום".