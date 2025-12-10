היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אוסרת על נציגי הייעוץ המשפטי של משרד הבטחון להשתתף בדיוני ועדת חוץ ובטחון העוסקים בגיבוש חוק הגיוס - כך התברר אתמול במהלך הדיון הוועדה.

מי שחשף זאת היה מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס ולשאלת ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) שחשפה את ההיעדרות החריגה.

פרוש תהה בפני חברי הוועדה מדוע נציגי הייעוץ המשפטי של משרד הבטחון נעדרים באופן שיטתי מהדיונים בנושא הרגיש.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס נאלץ להודות בתשובתו: "היועצת המשפטית לממשלה אוסרת על הייעוץ המשפטי של משרד הבטחון להשתתף בדיונים".

מוקדם יותר טען יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר, ח"כ יולי אדלשטיין, כי ההצעה במתכונתה הנוכחית אינה נותנת כל מענה לצורכי צה"ל, וכי נתניהו איננו מפעיל את כובד משקלו הפוליטי כדי להוביל את החוק.

בראיון לכאן חדשות אדלשטיין ציין כי בצה"ל מדווחים על מחסור של כ-12 אלף לוחמים ותומכי לחימה, אולם החוק אינו מתמודד עם הפער האמיתי.

לדבריו, הכנסת סעיפים חדשים ברגע האחרון - שבהם לא דנו כלל במהלך השנה - היא "שיטת העיזים" שנועדה לייצר מאבק מלאכותי ולהציג ויתור כתוצאה מהישג פוליטי.