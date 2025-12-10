שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, מתארח באולפן ערוץ 7, ומספר על הביקור המיוחד שהוא מקיים בישראל יחד עם השגריר האמריקני באו"ם מייק וולץ.

"אנחנו עוסקים הרבה בישראל באו"ם והוא פועל רבות למען ישראל. היה חשוב לי שהוא יבוא ויראה מה קורה בגבול לבנון וסוריה ובעזה. הוא מבין את המחויבות שלנו למיגור חמאס שהוא מקור הרוע ולא יכול להישאר בשלטון בעזה - עם כל הכבוד לעניין ההומניטרי ולשיקום הרצועה", אומר דנון.

"הוא הבטיח למשפחה של רן גווילי שהוא לא יישכח. אנחנו לא מוכנים לעבור לשום שלב אם מישהו נשאר מאחור", הוסיף דנון.

הוא מתאר את הסיור שקיים עם השגריר האמריקני בגבול הצפוני. "היינו בגבול סוריה, הראינו לו את אזור החיץ, את הפעילות שלנו במרחב, שבזמן שאנחנו יוצאים מהאזור הזה, צה"ל מבצע פעילות על מנת לעצור מחבל שמסתובב שם באזור". הוא סיפר גם על ההגעה לגבול לבנון והדגיש את המסר שהעביר לוולץ לפיו "אם הלבנונים לא יעשו את העבודה ויפרקו את חיזבאללה, אנחנו נפרק את חיזבאללה".

מבחינתו של דנון, התערבות האו"ם בזירה המזרח תיכונית, בעייתית מאוד. "האו"ם הוא זירה מאתגרת. אנחנו לא רוצים לראות מעורבות שלהם כאן כי הם מקלקלים לנו. אבל בהחלט שם עוברות ההחלטות, המנגנונים הקשורים לשיקום הרצועה וצריך להשפיע במקום הזה".

לדבריו, יש ניסיונות התקרבות של מדינות ערב אותם הוא חש, אבל דווקא אירופה לא למדה דבר מהמלחמה. "אני אופטימי, אני רואה את ההתקרבות למדינות ערב, אני רואה שהנציגים שלהן מגיעים לאירועים שלנו יותר, שמדברים יותר ונפגשים. זה סממן חיובי. דווקא חלק מהאירופים לא הבינו בכלל את האירוע והם ממשיכים להסית בכל רגע נגד ישראל".

נושא ההכרה במדינה פלסטינית הוא אחד המרכזיים שדנון נאלץ להיאבק בו באו"ם. "זה מראה באמת על ניתוק מהמציאות. חלק מהמדינות ממשיכות בדרכן למרות שהן מבינות שהמהלכים שלהן לא עוזרים לפלסטינים בשום צורה".

בנוגע לריבונות, דנון סבור שישראל צריכה לפעול באופן שנכון לה. "ההחלטה על ריבונות היא של ישראל. אנחנו צריכים לבוא בשיח עם הממשל האמריקני, לדבר על הדברים, אבל ההחלטות מתקבלות בירושלים. זו החלטה מדינית. אני חושב שראש הממשלה הצליח להביא להישגים משמעותיים בתקופה מאוד מאתגרת. באזור מכבדים כוח ואנחנו הוכחנו את הכוח וההמלצה שלי היא להמשיך ולהפעיל כוח".