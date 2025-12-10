מסיבת החנוכה השנתית בבית הלבן, המהווה מוקד מרכזי עבור הנהגת הקהילה היהודית בארצות הברית, צפויה להתקיים השנה במתכונת מצומצמת בהרבה.

על פי גורמים בוושינגטון, רשימת המוזמנים קוצצה באופן חד בשל "מחסור חמור בשטח", שנגרם מעבודות בנייה נרחבות של אולם האירועים החדש באגף המזרחי - פרויקט שהחל בתקופת נשיאותו הראשונה של דונלד טראמפ והוא ממשיך להתקדם בימים אלו.

במקביל למגבלות בבית הלבן, לשכת סגן הנשיא ג'יי די וואנס שלחה השבוע הזמנות רשמיות למסיבת חנוכה שתתקיים במעון סגן הנשיא בליל שני, הנר השני של החג. זו תהיה המסיבה הראשונה שמתקיימת שם מאז כניסתו של וואנס למעון אובזרבטורי סירקל בראשית השנה.

לנוכח השטח המוגבל בבית הלבן השנה, רבים מהמוזמנים הקבועים מתקשים לקבל מקום באירוע. הלחץ הרב על ההזמנות הוביל את המארגנים לשקול פתרון חלופי: קיום שני אירועים נפרדים. פתרון זה יושם בעבר - בתקופת מגפת הקורונה התקיימו שתי מסיבות חנוכה מצומצמות בבית הלבן.

מסיבת החנוכה בבית הלבן היא מסורת חדשה יחסית אך בעלת משמעות עמוקה. הטקס הרשמי הראשון בקנה מידה מלא התקיים בשנת 2001 על ידי הנשיא ג'ורג' בוש, זמן קצר לאחר פיגועי 11 בספטמבר, כמחווה של סולידריות עם הקהילה היהודית ועם ערכי החירות הדתית שעליהם מושתת חג החנוכה.

מאז הפכה המסיבה למעמד ממלכתי קבוע, הכולל הדלקת נרות רשמית, נאום נשיא ושילוב נציגי קהילות מכל רחבי ארצות הברית. בשנת 2004 הוכשר לראשונה המטבח הכשר בבית הלבן במיוחד לקראת האירוע.

במהלך כהונתו הראשונה של הנשיא טראמפ זכה האירוע לחשיפה רבה, בין היתר בשל רשימות האורחים שנבחרו בקפידה ושנטו לשלב יותר דמויות מהציבור האורתודוקסי - שינוי שציין תפנית חשובה ביחס הממשל לייצוג שהיה עד אז בעיקר של זרמים רפורמיים.

ההיערכות כעת נמשכת, ובקהילה היהודית ממתינים לראות האם הבית הלבן יאשר רשמית את המתווה של שני אירועים, או שמסיבת החנוכה של השנה תישאר המצומצמת ביותר בעשור האחרון.