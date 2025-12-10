ב-2013 אירחה ישראל את אליפות אירופה לנבחרות צעירות. ב-2022 אירחה ישראל את אליפות אירופה עד גיל 17 ובקיץ 2027 הייתה אמורה לארח שוב את אליפות אירופה לנבחרות צעירות עד גיל 19.

היום (רביעי) הודיעה אופ"א, ארגון הכדורגל האירופי, כי האליפות היוקרתית שאמורה הייתה להתקיים בארץ בקיץ הבא, תועתק ותתקיים בצ'כיה, זאת בשל המצב הביטחוני בארץ שאינו מאפשר את הגעת נציגי הארגון לטובת היערכות מתאימה שכללה בין היתר בדיקת מתקנים, בתי מלון, לוגיסטיקה ויתר הדברים שמצריכים את אירוח 8 הנבחרות שיעפילו לטורניר היוקרתי.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, הודה לאופ"א שהיו סבלניים כשאמר כי: "אופ"א היתה סבלנית מאוד עד שקיבלה את ההחלטה ולאורך תקופה ממושכת הצלחנו לעכב את ההכרעה. הנימוקים להחלטת אופ"א הם ענייניים בלבד ואני מעריך את ראשי הארגון על הנכונות להמתין עם העתקת הטורניר עד לרגע האחרון מבחינתם".

הודעת אופ"א מגיעה יום אחד בלבד לאחר חזרת המשחקים האירופיים לישראל, כשאמש אירחה הפועל ירושלים משחק כדורסל אירופי ראשון בישראל לאחר שנתיים של מלחמה, מאז השבעה באוקטובר, כשאירחה את המבורג הגרמנית במסגרת מפעל היורוקאפ האירופי, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה.

"בדיוק כפי שאירחנו טורנירים בינ"ל בעבר, ברור לכל כי נדרשת הכנה ארוכה כדי לוודא טורניר מוצלח", אמר זוארץ והוסיף "מבחינתנו, היינו עומדים כמובן ברף הגבוה ביותר שהעמדנו גם בטורנירים קודמים אותם אירחנו וזכו לשבחים מצד הנבחרות המשתתפות ואופ"א, אבל בנסיבות הנוכחיות הזמן הופך להיות קריטי. נעשה הכל כדי להעפיל על כר הדשא ולהיות חלק מהטורניר בצ'כיה ואין לי ספק שבעתיד נזכה שוב בזכות לארח טורנירים נחשבים ואף משחקי גמר במפעלים האירופים".