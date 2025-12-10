את קריירת המשחק שלו בישראל החל זאק הנקינס במדי מכבי ראשון לציון כששיחק בשורותיה ב-2020 והוביל אותה לגמר הפלייאוף. שנתיים לאחר מכן חזר הנקינס לישראל כשחתם בהפועל ירושלים ובמדיה הצטיין כשזכה איתה בגביע המדינה והוכתר לשחקן העונה, עד שעזב אותה בשל המתקפה האיראנית.

היום (רביעי) הודיעה האלופה מכבי ת"א על חזרתו של הנקינס לישראל, כשחתם בשורותיה עד לתום העונה.

אל מכבי מגיע הנקינס בן ה-29 מגרנאדה הספרדית שלא עמדה בדרכו של הסנטר שישוב לישראל לקדנציה שלישית.

בשנה וחצי שעברה מאז עזב הנקינס את ישראל, הוא הספיק לשחק בקלוז' הרומנית, בשורותיה רשם אשתקד 13.8 נקודות ו-8.8 ריבאונדים למשחק ואילו העונה, בליגה הספרדית, ממוצעיו עומדים על 7.6 נקודות ו-6.6 ריבאונדים למשחק.

הנקינס יעמוד לרשות מכבי כבר במשחק היורוליג הקרוב, מול וילרבאן הצרפתית, במשחק יורוליג שיתקיים לראשונה בישראל מזה שנתיים, מאז השבעה באוקטובר.

"זאק מביא איתו נוכחות בצבע בשני צדי המשחק, קשיחות והמון ניסיון בטח בליגה הישראלית", אמר מאמן מכבי עודד קטש שהוסיף "אנחנו בטוחים שהוא ישתלב מהר ויתרום לנו להמשך העונה".

"תמיד כיבדתי את מכבי כמועדון ברמה גבוהה עם קהל אוהדים אדיר ואני נרגש לעשות את הצעד הזה ולשחק בתל אביב", אמר זאק הנקינס לאתר הרשמי של המועדון. "אני שמח להיות חלק בתקופה המיוחדת הזו בה המשחקים חוזרים לישראל. אני כבר לא יכול לחכות להתחיל ולעזור לקבוצה בכל דבר שאוכל".