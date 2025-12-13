ישיבת "טובה הארץ" שבירושלים אינה רק מוסד חינוכי - אלא בית חם לתלמידים המבקשים לגדול בתורה וביראת שמיים, באווירה שמחה ותורנית אמיתית.

הישיבה מיועדת לתלמידים יראי ה' המעוניינים לצמוח הן מבחינה רוחנית והן מבחינה אישית, בתוך סביבה חינוכית נקייה ממסיחים טכנולוגיים - ללא שימוש בסמארטפונים.

בלב העשייה החינוכית של הישיבה עומד לימוד הגמרא. בישיבה מאמינים כי לימוד התורה, ובפרט הגמרא, הוא יסוד מרכזי בהתעלות האישית של כל תלמיד. לכן מושם דגש על לימוד מעמיק המשלב הבנה בהירה, דפי עבודה מסודרים, ומבחנים בעל פה על הסוגיות הנלמדות. המטרה: להכניס את התלמיד לעולמם של חז"ל מתוך שמחה ותחושת שייכות - ובהתאמה לרמתו האישית.

לימוד גמרא מעמיק במרכז סדר היום

אווירה חמה ומשפחתית

תעודת בגרות מלאה ומגוון מגמות

סביבה חינוכית ללא סמארטפונים

פנימייה מלאה ויחס אישי

יחס אישי, אווירה משפחתית וליווי צמוד

אחד המאפיינים הבולטים של הישיבה הוא הליווי האישי שמקבל כל תלמיד. צוות הישיבה, בראשות הרב גבריאל מלכה והרב רענן ביגון, מלווה את התלמידים מקרוב, באהבה גדולה ובאמונה בכוחותיהם הפנימיים. כל תלמיד מקבל יחס אישי ותשומת לב, כדי שיוכל לממש את הפוטנציאל שלו בצורה מדויקת ונכונה.

הישיבה פועלת בברכתם של גדולי ישראל, ובהם הרב דב ליאור, הרב שמואל אליהו והרב דב ביגון שליט"א.

חינוך למידות טובות ולעולם רוחני עמוק

בנוסף ללימוד הגמרא, מקפידה הישיבה על חינוך לאמונה, למידות טובות ולנפש בריאה. כל בוקר נפתח בשיעורי אמונה, שבהם מתקיים שיח פנימי כן ועמוק עם התלמידים - בנושאים שמעסיקים אותם בגילם. המטרה היא להעמיק את יראת השמיים ולחזק את אהבת התורה.

לימודי בגרות, מגמות וחוגים

לצד לימודי הקודש, מתקיימים בישיבה לימודי בגרות מלאים ומסודרים, וכן מגמות מגוונות וחוגי העשרה בשעות הפנאי. כך זוכים התלמידים לחינוך שלם - הן בלימוד התורה והן בהכנה מעשית לחיים.

תוכנית מותאמת לצמיחה אישית

הישיבה מציעה תוכנית בגרויות מסודרת לצד פנימייה מלאה, הכוללת פעילות חברתית תוססת. כל זאת נעשה מתוך מטרה לאפשר לתלמידים לצמוח ברוח ובמעשה - בסביבה תומכת, שמחה וערכית.

מוזמנים להכיר אותנו מקרוב

הישיבה תקיים ימים פתוחים בתאריכים הבאים:

יום שני, כ"ג בטבת

יום שני, א' בשבט

יום שני, ח' בשבט

בנוסף, יתקיים ערב היכרות להורים ביום רביעי, ט' בטבת.

זו הזדמנות מצוינת לתלמידים ולהוריהם להתרשם מקרוב מהאווירה, מהתוכנית החינוכית ומהצוות המלווה.

חדשות מרגשות: נפתח מסלול חדש

בשנת הלימודים הבעל"ט תפתח הישיבה מסלול נוסף של ישיבה קטנה - לתלמידים המעוניינים בכך - עם אפשרות לשלב גם תעודת בגרות מלאה.

מתעניינים? למה אתם מחכים?

📧 tovahaarets@gmail.com

📞 הרב גבריאל מלכה: 054-4223781

📞 הרב רענן ביגון: 054-4914278

מחכים לכם בישיבת "טובה הארץ" - קריית יובל, ירושלים.

