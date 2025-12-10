ממשיכים להיאבק בגזענות. "למדנו לשקול כל מילה, משפט ותגובה במגרש וגם מחוץ לכדורגל". כך, במילים האלה, סיפרו שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים, שסיימו אתמול בערב (שלישי) סדנת בת שלושה מפגשים של עמותת "מצמיחים בספורט".

הסדנא המיוחדת, הינה כחלק משיתוף פעולה עם היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, אשר מקיימת עם המועדון הצהוב-שחור מהבירה, שותפות בנושא המאבק בזגענות במגרשים כבר שנה שניה ברציפות.

זוהי השנה השניה בה הסדנא מתקיימת במועדון שקבוצותיו, הבוגרים והנוער, מככבים לא רק על המגרש, אלא גם מחוצה לו.

הסדנה כוללת מפגשים של שיתוף רגשי הקשור בכדורגל, חוויות ילדות, גזענות ומחשבות על העתיד.

אל אירוע הסיכום של הסדנא, שהתקיים אמש באצטדיון טדי שבבירה, הגיע השר במשרד המשפטים דודי אמסלם, מנכ"ל משרד המשפטים מר איתמר דוננפלד, מנכ"ל בית"ר ירושלים כפיר אדרי, ושחקן הקבוצה הבוגרת אביאל זרגרי, בשיתוף כמובן של צוות קבוצת הנוער והשחקנים.

ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים ציינו כי מדובר בסדנא השניה שמתקיימת בשיתוף בית"ר ירושלים, וציינו לחיוב את העובדה כי הקבוצה בחרה להמשיך בתהליך שהיו שותפים לו בשנה שעברה כזו לקחה את הפרויקט כדפוס פעולה ולא כאירוע חד פעמי.

השר במשרד המשפטים, דודי אמסלם, נאם באירוע ואמר: "אני מברך את בית”ר ירושלים על המשך מחויבותם למאבק בגזענות ולחיזוק הסובלנות במגרשי הכדורגל ובחברה הישראלית כולה. החיבור בין ספורט לערכים הוא בעל כוח אדיר לעיצוב תודעה ואנו רואים חשיבות רבה בכך שמועדון כה מרכזי בוחר להפוך את ההתמודדות עם גזענות לחלק מהשגרה הארגונית שלו ולא לפעולה חד-פעמית. אני קורא לכל קבוצות הספורט בארץ להצטרף למהלך. זהו הצעד הנכון, הערכי והנדרש למען עתיד טוב יותר".

מנכ"ל בית"ר ירושלים, כפיר אדרי אמר: "אנחנו מקבלים מהשחקנים פידבקים אדירים על הסדנא ועל התכנים המעשירים שהם עוברים. מדובר בפרויקט שאנחנו כמועדון תומכים בו בצורה מלאה ושמחים על קיומו. אני מודה לכל הנוגעים בדבר על האפשרות ליצור שיח מכבד שיעזור לשחקנים לא רק בתקופה הקרובה אלא לכל החיים".

מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד הוסיף: "משרד המשפטים רואה חשיבות רבה בקידום הפרויקט יחד עם קבוצות ליגת העל בכדורגל. אני מברך על היוזמה של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים ועל שיתוף הפעולה עם קבוצת הכדורגל של בית"ר ירושלים, שממשיכה בפרויקט זו השנה השנייה. אנו תקווה כי ההכשרות הללו, גם בקבוצות הנוספות השותפות לפרויקט, יובילו לקידום ערכים וחינוך למניעת אלימות במגרשים ובחברה הישראלית, ויחזקו הטמעת ערכים חיוביים במועדונים עצמם".

ענת גלעד מנהלת שותפויות באקדמיית מצמיחים - מצמיחים בספורט: "גזענות היא לא גזירת גורל, היא נורמה שלילית שאסור לנרמל, וצריך לצאת נגדה בקול חד וברור. אנחנו מודים ליחידה לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים על המאמץ החינוכי המשותף, ולבית"ר ירושלים על הנכונות להוות מגדלור למועדונים נוספים ולהשמיע את הקול הציבורי החשוב הזה".