גבר נהרג בצהריים (רביעי) בפיצוץ רכב בכביש 73 סמוך לנהלל.

כוחות משטרה ומד"א הוזעקו למקום בעקבות דיווח על רכב שהתפוצץ ועלה באש. בזירה נמצאה גופתו של גבר ללא סימני חיים, והוא סבל מחבלה רב מערכתית.

מהמשטרה נמסר כי מאיסוף ממצאים ראשוניים בשטח עולה החשד כי מדובר בפיצוץ על רקע פלילי. בתוך הרכב אותרה גופת גבר שזהותו טרם ידועה.

חוקרי זיהוי פלילי וחבלני המשטרה פועלים בזירה לבחינת נסיבות האירוע.

מאור אטדגי, פראמדיק מד"א, תיאר: "קיבלנו דיווח על רכב שהתפוצץ, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש ורסיסים רבים סביבו, ו-2 רכבים נוספים שנפגעו. תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש ראינו אדם ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

ציר 73 נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים, והמשטרה מכוונת את הנהגים לדרכים חלופיות.