יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, נעתר לבקשת הנהלת הקואליציה לדחות את ההצבעה על תיקון חוק "מיהו יהודי" בארבעה שבועות.

הדחייה נועדה לאפשר גיבוש הסכמות רחבות עם כלל סיעות הקואליציה ולהעביר את החוק ברוב גדול יותר.

על פי הסיכום שהושג בין מעוז להנהלת הקואליציה, הצעת החוק תעלה להצבעה במליאת הכנסת לא יאוחר מעוד ארבעה שבועות מהיום - דהיינו עד תחילת ינואר 2026.

"תיקון חוק מיהו יהודי - מרשם האוכלוסין, הוא קריטי לעתידו של העם היהודי בארצו", אמר מעוז. "כולי תקווה שהמאמצים שלנו בשבועות הקרובים יביאו לכך שמרבית חברי הכנסת יוכלו להצביע בעד החוק".

החוק שמעוז מקדם עוסק בהגדרת היהדות למטרות רישום במרשם האוכלוסין, ונועד להבהיר את ההגדרה ההלכתית של "מיהו יהודי" במסמכי המדינה.

הצעת החוק עוררה ויכוחים בקואליציה, במיוחד לאור חששות מפני השלכות על יחסי ישראל-תפוצות והקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות.