נהגים בתחבורה הציבורית מאיימים בהשבתת הענף בעקבות ריבוי מקרי האלימות כלפי נהגים. בראיון לערוץ 7 מציג ישראל גנון, יו"ר ארגון נהגי התחבורה הציבורית בהסתדרות הלאומית, את הצעדים הנדרשים לבלימת התופעה.

"התחבורה הציבורית היא נכס לאומי שהמדינה נותנת לאזרחים. היא גם מסבסדת את התחבורה הציבורית מתוך הבנת חשיבותה בצמצום תאונות, במאבק בזיהום האוויר, במניעת פקקים וכו'. לאחרונה אנחנו רואים גל אלימות שהתחיל לפני הרבה זמן וכעת הוא גואה נגד נהגים או נגד האוטובוסים כשלא מצליחים לפגוע בנהג. מנפצים שמשות וכו'. מדובר בתופעה של ילדים קטינים שגם מצלמים את עצמם עושים את זה ללא מורא".

גנון מדגיש כי אירועים שכאלה פוגעים לא רק בנהגים ובאוטובוסים אלא גם בכלל האזרחים הממתינים לתחבורה ציבורית על פי לוח זמנים סדור וקבוע. הפגיעה כבר אינה רק באוטובוסים ואינה רק מילולית, אלא גם פיזית ומהווה חצייה חמורה של קו אדום. "אנחנו קמים בארבע או חמש בבוקר לתת שירות, ומוצאים את עצמנו בבתי חולים", הוא אומר.

לשאלתנו האם ניתן לציין מספרים ונתונים סטטיסטיים המלמדים על התגברות התופעה, אומר גנון כי מדי יום מדווחים כעשרה מקרים של אלימות פיזית שאינה אלימות מילולית, מה שלא היה לפני עשור, בתקופה בה הרשתות החברתיות השפיעו הרבה פחות והתיעודים המצולמים היו הרבה פחות קיימים. לזאת הוא מוסיף ומציין כי לנוכח סגירת תיקים מצד המשטרה בתואנה של חוסר עניין לציבור בוחרים נהגים רבים להימנע מלכתחילה מהגשת תלונה, כך שהנתונים הרבה יותר משמעותיים מאלה המדווחים.

עוד שאלנו את גנון אם ניתן לפלח את המקרים ולציין אזורים מסוימים בהם האירועים קורים או בקרב אוכלוסייה כזו או אחרת, והוא משיב וקובע כי מדובר בתופעה רוחבית הכוללת נהגים יהודים ובני מיעוטים באותה מידה, כל נהג באזורו. בדבריו מציין גנון כי ישנן תקופות בהן התופעות מחריפות, תקופות של חופשות, סופי שבוע, סביב משחקי כדורגל, קווי לילה וכיוצא באלה.

באשר לאיומי ההשבתה אומר גנון: "נעשה הכול כדי לשמור על הנהגים. אין לנו ברירה אלא להצטרף לאיומי ההשבתה. אם מגיעים להשבתה זה אומר שאנחנו לא מצליחים לבצע את מה שאנחנו אמורים לעשות, כלומר לתת שירות לאזרחים. שביתה היא הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות", הוא קובע אך מבהיר כי ללא צעדים משמעותיים לבלימת התופעה לא יהיה מנוס מהשבתה כללית או ברשויות מסוימות שבהן התופעה משמעותית.

לדבריו במשרד התחבורה פועלים למיגור התופעה, אך נדרשת חבירה של מספר גורמים על מנת לייצר אפקט משפיע. דרושה מעורבות של יחידת האבטחה שתתחיל לפעול בינואר הקרוב, דרושה אכיפה משטרתית, שם עד כה נסגרים תיקים רבים שכאלה ולמעשה כמעט ואין תיקים שמגיעים לכדי הרשעות, ובנוסף דרושה גם פעילות אפקטיבית של הרשויות המקומיות. גנון מציין כי ראשי ערים בהן מתרחשים אירועי אלימות כלפי נהגים, לא מוצאים לנכון להביע גינוי לאירועים הללו. דרוש בהקשר זה שיטור עירוני משמעותי, חינוך והסברה על חשיבות התחבורה הציבורית וצעדים נוספים שיוכלו להיקבע על ידי מומחים מהרשויות עצמן.

"כשרואים שכולם אדישים ונהגים מגיעים לחדרי מיון מצפים מאיתנו שנקריב אותם?", תוהה גנון ומבהיר כי תכלית סכסוכי העבודה ואיומי ההשבתה היא לעורר את תשומת הלב הציבורית לתופעה שיתכן ותביא, אם תימשך האדישות, לבוקר בו יקומו האזרחים ליום ללא תחבורה ציבורית.