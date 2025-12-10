הכדורגל שייך לאוהדים. אחרי פיצוץ משחק הדרבי והוצאת אוהדים בגלל חולצה ממגרש הכדורגל, העימות בין אוהדי הפועל תל אביב למשטרת ישראל עולה רמה.

היום (רביעי) הודיעו אוהדי הפועל תל אביב על מחאה חריגה בשל התנהלות משטרת ישראל נגדם.

ארגון "אולטראס הפועל" הודיעו כי במשחק הליגה הקרוב של קבוצתם מול קריית שמונה, במסגרת המחזור ה-14 בליגת העל שבכדורגל, אלה יחלו לעודד את קבוצתם רק החל מהדקה ה-13 ו-13 שניות.

"את המשחק בשבת נפתח ב-13 דקות ו-12 שניות של דממה. לא תופים, לא שירים, לא דגלים. שקט שהולך להמחיש איך יראה פה הכדורגל אם משטרת ישראל תצליח להרוג את תרבות אוהדי הספורט. נמאס מעונשים קולקטיביים, נמאס מהחלטות שרירותיות, נמאס מאטימות מוחלטת כלפי הנפש החיה של הספורט", כתבו ראשי האוהדים האדומים בהודעתם.

האוהדים הדגישו כי מדובר במחאה כנגד התנהלות משטרת ישראל ולא בניסיון לפגוע בקבוצתם, כשכתבו: "אנחנו קוראים לכל אוהדי הפועל שמגיעים בשבת להצטרף אלינו, ולאחר מכן נחזור להרעיד את האצטדיון כמו שאנחנו יודעים ולתת לקבוצה את התמיכה שהיא כל כך זקוקה לה".

עוד כתבו ראשי האוהדים האדומים מת"א, שאמש זכו גם לחיבוק מאוהדי קבוצת הפאר הגרמנית, באיירן מינכן שהניפו שלט בתמיכה במחאתם, כי הם קוראים לכל אוהדי קבוצות הכדורגל בישראל להצטרף למחאה כנגד התנהלות משטרת ישראל.

"זה לא רק המאבק שלנו. היום זה אנחנו מחר זה כולם. על כן אנו קוראים לכל הקהלים בארץ, כל מי שהכדורגל בארץ חשוב לו - במחזור המשחקים הקרוב להשתיק את היציע למשך 13 דקות ו-12 שניות".

מי שהודיעו על הצטרפות למחאתם של אוהדי הפועל אלו ראשי ארגון האוהדים של מכבי חיפה, "הקופים הירוקים" שסובלים לא פעם מנחת זרועה של משטרת ישראל וכן ארגון האוהדים של הפועל באר שבע, שציינו כי זוהי "מחאה על החופש שלנו כאוהדים, החופש להגיע לאצטדיון ללא חשש, לעודד ולצבוע כל יציע. מחאה למען העתיד של כולנו".