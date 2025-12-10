מליאת ההסתדרות הציונית העולמית אישרה אתמול (שלישי) ברוב קולות את מועמדותה של שפרה שחר לתפקיד יו"ר קרן היסוד.

שחר, מנכ"לית עמותת "בית חם לכל חייל", נחשבת למועמדת המועדפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהתאם לנוהג לפיו ראש הממשלה הוא שקובע את זהות יו"ר הקרן.

הישיבה התקיימה בראשות נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, הרב דורון פרץ, וחברי הוועדה הבוחרת הצביעו בעד שחר ברוב קולות. ההחלטה צפויה להתקבל באופן סופי בקרוב.

שחר היא הובילה בשנים האחרונות מאבקים ציבוריים בולטים למען הלומי קרב ולמען העלאת שכר החיילים - מאבקים שהציבו את רווחת המשרתים בצה"ל במרכז השיח הציבורי.

בהסתדרות הציונית הדגישו כי מינוייה מגיע בעיתוי משמעותי, לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, וציינו כי נדרשת דמות בעלת הבנה עמוקה בצורכי החברה הישראלית וביכולת לחבר בין ישראל ליהדות העולם. "שפרה שחר היא בדיוק הדמות הזו", אמר אחד הגורמים.

עוד ציינו את ניסיונה הנרחב של שחר בגיוס משאבים ויצירת אמון עם תורמים, גורם קריטי לתפקיד בראשות קרן היסוד. "היא יודעת לגייס, לרתום ולחבר - זה נכס לתפקיד", נאמר.

לשחר קשרים ענפים עם קהילות יהודיות ברחבי העולם, והיא מוכרת היטב בקרב מנהיגים וארגונים יהודיים. "היא דוברת את השפה שלהם ומבינה את עולמם", הדגישו גורמים בהסתדרות.

לדבריהם, "מבין כלל המועמדים, שפרה שחר היא הבחירה הראויה ביותר בעת הזו - בזכות ניסיונה, ערכיה והאמון הרחב שהיא נהנית ממנו בארץ ובעולם".