התפתחות חדשה פרשת "מבוך הכסף": לאחר גל המעצרים באזור נצרת שכלל אנשי עסקים ובכירים בעירייה בעבר ובהווה בחשד לעבירות של הלבנת הון, העברת כספים לארגון הפשע "בכרי" והשתלטות על מנגנונים כלכליים בעירייה, עוכבו לחקירה במח"ש קצין ושני שוטרים.

בין המעוכבים גם סגן מפקד מרחב במחוז הצפוני. על פי החשד, התקיימו קשרים פסולים בין השוטרים לבין גורמים עברייניים. ממח"ש נמסר כי בתום החקירה, השוטרים שוחררו בתנאים מגבילים, ובין היתר הם הורחקו מהמשטרה ומעיר נצרת.

החקירה, שנמשכה במשך חודשים, חשפה כיצד ארגון הפשע "בכרי" הצליח להשתלט, לכאורה, על מנגנוני העירייה ולשלוט בכספי ציבור. בין השאר, על פי החשד, הוזרמו כספים לאנשי הארגון באמצעות עסקאות מדומות, פרוטקשן והעברות כספים מוסוות. פעילות זו, כך נטען, הובילה להחמרת הגירעון העירוני, שנאמד במאות מיליוני שקלים.