המרכז הסורי לזכויות אדם דיווח היום (רביעי) כי ארגון יהודי ערך ביקור בבתי כנסת ובבית ספר של הקהילה היהודית בעיר חלב, שהיו נעולים במשך עשורים רבים.

על פי הדיווח בביקור השתתפו שני רבנים מישראל באופן חשאי.

עוד דווח כי הביקור התבצע בשני בתי כנסת עתיקים בשכונות אל-ג'מיליה ובאב א-נסר שבחאלב. המשלחת שערכה את הביקור אובטחה באופן הדוק על ידי כוחות הביטחון הסורים שסגרו את סביבת שני בתי הכנסת אליהם הגיעו נציגי הארגון.

המרכז גם ציין כי מושל חלב נפגש עם חברי המשלחת והתחייב בפניהם שיפעל למען השבת בתי הכנסת לידי היהודים.