ממשל טראמפ באולטימטום לבית הדין הפלילי הבינלאומי: "התחייבו שלא לחקור את הנשיא ומנהיגים ישראלים, או שתעמדו בפני סנקציות חדשות".

סוכנות הידיעות "רויטרס" מצטטת גורם רשמי בממשל טראמפ, שאמר כי הממשל האמריקאי דורש מבית הדין הפלילי הבינלאומי לשנות את מסמך היסוד שלו, על מנת להבטיח כי לא תתקיים חקירה של הנשיא טראמפ או בכירים ישראלים.

"ממשל טראמפ רוצה שבית הדין הפלילי הבינלאומי יתקן את מסמך היסוד שלו כדי להבטיח שלא יחקור את הנשיא הרפובליקני ואת בכירי ממשל טראמפ. אם בית הדין לא יפעל למימוש דרישה זו של ארה"ב ושתיים נוספות: הפסקת חקירות של מנהיגים ישראלים בנוגע למלחמה בעזה וסיום רשמית של חקירה קודמת של חיילים אמריקאים בנוגע לפעולותיהם באפגניסטן, וושינגטון עשויה להעניש בכירים נוספים בבית הדין הפלילי הבינלאומי ועלולה להטיל סנקציות על בית הדין עצמו", אמר הגורם.

הוא סיפר כי הממשל האמריקאי העביר את הדרישות לבכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי. כזכור, בית הדן הפלילי הבינלאומי הוציא צווי מעצר בינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, וכן פתח בחקירה בגין פשעים אפשריים שבוצעו על ידי חיילים אמריקאים באפגניסטן.

מוקדם יותר השנה כבר הטילה ארה"ב סנקציות אישיות על תשעה בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי, אך כעת היא דורשת לשנות את מסמך היסוד של בית הדין כך שלא יוכל לחקור את בכירי ממשל טראמפ או ממשלת ישראל.