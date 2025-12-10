המנהל האזרחי החל היום (רביעי) בביצוע עבודות להקמת 22 תרני תקשורת חדשים ברחבי יהודה ושומרון, במטרה לשפר את איכות הקליטה הסלולרית.

בתום עבודת מטה מקיפה שבוצעה במנהל האזרחי, בהובלת קצין מטה תקשורת, החלו העבודות להקמת מתחם בו יוקם תורן תקשורת במצפה ישי, מהלך שעתיד לשפר באופן מיידי את הקליטה הסלולרית ביישוב קדומים, חטמ"ר אפרים ובמקטעים נרחבים לאורך כביש 55.

בימים הקרובים יתבצעו עבודות נוספות לקראת הצבת תרנים בצומת אלמוג וקידר, באיבי הנח"ל, בסמוך ליישוב בת עין, וכן במרחב בנימין והבקעה.

ראש המנהל האזרחי, תת אלוף הישאם אבראהים, אמר כי "מדובר במהלך משמעותי שיביא לשיפור דרמטי בקליטה הסלולרית במרחב וכתוצאה מכך לחיזוק הביטחון ואיכות החיים של תושבי יהודה ושומרון. אני רוצה להודות למשרדי האוצר, התקשורת, ומינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, על הסיוע והמימון לפרוייקט הסלולר. ולקמ"ט תקשורת על עבודה אינטנסיבית שבזכותה הגענו לעת הזו".

קצין מטה תקשורת, דודו כהן הוסיף "עם סיום עבודת מטה מקיפה, ולאחר תחילת העבודות אנחנו יכולים להצהיר שהקליטה הסלולרית בכל רחבי יהודה ושומרון עומדת להשתפר באופן משמעותי. זה צורך אזרחי מובהק וצורך ביטחוני מובהק. מודה לכל השותפים לדרך במנהל האזרחי ובמשרדי הממשלה על עבודה מאומצת ומשותפת שהובילה לתוצאה המבורכת".