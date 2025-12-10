הרשות הפלסטינית מזעקת על רקע החלטת מועצת התכנון העליונה שאישרה היום (רביעי) את מתן התוקף וההפקדה ל-764 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון.

בהודעה שפרסם ציין נביל אבו רודיינה, דובר מוסד הנשיאות הפלסטינית בראשו עומד מחמוד עבאס (אבו מאזן), כי החלטת מועצת התכנון העליונה מבטאת ניסיון של ישראל לפגוע במאמצים הבינלאומיים החותרים להביא להפסקת האלימות וההסלמה וליציבות באזור.

אבו רודיינה אמר כי ההחלטה הישראלית פסולה ומנוגדת ללגיטימציה הבינלאומית ולחוק הבינלאומי, ובפרט להחלטת מועצת הביטחון 2334, שקבעה כי ההתנחלות בגדה המערבית - ובכלל זה בירושלים המזרחית וברצועת עזה - היא כבלתי חוקית.

"ההחלטות על בנייה בהתנחלויות אינן מעניקות לגיטימיות וביטחון לאיש", אמר אבו רודיינה, שהטיל על ממשלת ישראל את האחריות להשלכות המדיניות "ההרסנית הזו, החותרת להצית את האזור ולגרור אותו למעגל האלימות והמלחמות".

במסר לממשל האמריקני אמר אבו רודיינה כי הרשות הפלסטינית מבקשת מהנשיא דונלד טראמפ ללחוץ על ישראל לחזור בה ממדיניות ההתנחלות והניסיונות לשטח שטחים באיו"ש, ולמלא אחר החלטות המוסדות הבינלאומיים.

על פי החלטת מועצת התכנון העליונה, הבנייה החדשה מתפרסת על שלושה מוקדים עיקריים: חשמונאים - 478 יח"ד, ביתר עילית - 230 יח"ד, וגבעת זאב - 56 יח"ד.

מאז תחילת כהונת הממשלה הנוכחית אושרו בסך הכול 51,370 יחידות דיור חדשות ברחבי יו"ש - מספר חסר תקדים בהיקפו, לדברי גורמים המעורים בתהליך.