שגריר אוקראינה בישראל, ייבגן קורניצ'וק זומן היום (רביעי) לשיחת נזיפה במשרד החוץ אצל סמנכ"ל אירו-אסיה בעקבות הראיון שנתן ל-Ynet בו מתח ביקורת על דברי ראש הממשלה בנוגע לשיחותיו עם נשיא רוסיה.

סמנכ"ל אירו-אסיה במשרד החוץ, יובל פוקס, הבהיר לשגריר כי "דבריו לחלוטין אינם מקובלים וחורגים מהפרוטוקול הדיפלומטי. יתר על כן דברי השגריר מתעלמים מעמדתה הברורה של ישראל מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, כפי שבאו לידי ביטוי, בין היתר, בביקור שר החוץ גדעון סער בקייב השנה והצבעות ישראל באו"ם".

ממשרד החוץ נמסר כי פוקס "הביע תקווה שהתבטאויות השגריר יעלו בקנה אחד עם הרצון המשותף לשתי המדינות להמשיך ולהדק שיתוף הפעולה ביניהן".