מנותחת שסבלה מכאבי בטן חריפים הגיעה להתייעצות עם אדם שהתחזה לרופא והמליץ לה על ניתוח להסרת אבן בכיס המרה.

המתחזה לא רק נתן המלצה אלא ניתח את האישה בפועל, על פי סרטונים שראה ביוטיוב, וגרם למותה.

העיתון "אינדיאן אקספרס" דיווח כי במהלך הניתוח המתחזה לא הצליח להסיר את האבנים בכיס המרה ובמקום זאת ביצע חיתוך של כלי דם ואיברים ללא הבנה בסיסית. בנוסף הוא ביצע את הניתוח תחת השפעת אלכוהול.

האישה שרדה שעות ספורות לאחר אותו "ניתוח" ומצבה התדרדר במהירות עד שמתה.

החשוד ובן משפחתו שסייע לו נמלטו מהאזור, כשהוגשה תלונה במשטרה ונפתחה חקירה בגין גרימת מוות ברשלנות. החקירה העלתה כי ה"רופא" הוא בעצם מתחזה שמעולם לא עבר הסמכה רפואית והמרפאה שלו אינה מוסד המוכר לרשויות בהודו.