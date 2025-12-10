משרד הבריאות פרסם הערב (רביעי) נתונים עדכניים המצביעים על המשך העלייה בתחלואה בשפעת.

בשבוע החולף, שיעור הפניות למרפאות בשל תסמינים דמויי שפעת עמד על סף הפעילות הגבוהה, נתון שלא נרשם בשנים האחרונות בשלב כה מוקדם של העונה.

166 ילדים שאובחנו חיוביים לשפעת אושפזו בבתי החולים ומדובר בהערכה שמצביעה על תמונת מצב חמורה יותר. בנוסף, שמונה ילדים ופעוטות מאושפזים כעת ביחידות טיפול נמרץ בשל סיבוכים שהתרחשו כתוצאה מהשפעת.

הדגימות שנבדקו במרפאות הזקיף, המשמשות לניטור התחלואה, מגלות כי 51% מהן חיוביות לשפעת, כשהרוב המכריע הוא מתת הזן A/H3N2.

זן זה תפס תאוצה בשנה האחרונה בעולם, כשהוא מתואר כמדבק יותר ויתכן גם אלים יותר, דבר שמוביל למצב של סיבוכים חמורים בקרב מאובחנים, במיוחד בקרב ילדים.