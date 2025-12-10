ראש המוסד, דדי ברנע, הודיע על החלטתו למנות את א' לתפקיד סגן ראש המוסד הבא. המינוי אושר היום (רביעי) על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

א' שהיה מועמד לראשות המוסד אך לא נבחר לתפקיד, משרת בארגון למעלה משני עשורים במגוון תפקידים, בליבת החוד המבצעי ופיקד על שני אגפים מבצעיים.

מהמוסד נמסר כי "הוא מביא עמו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון ופעילותו - נכסים שלהם חשיבות מיוחדת לנוכח האתגרים וההזדמנויות האסטרטגיות העומדים בפני מדינת ישראל והמוסד בתקופה היסטורית זו".

בסביבתו של ראש הממשלה אמרו כי "מינויו של א' לסגן ראש המוסד הוא כחלק מהאמון וההערכה שיש לראש הממשלה נתניהו במוסד ובאנשיו המצוינים, ובהמשכיות לפעילות ההתקפית של הארגון בשנתיים האחרונות".

א' יחליף בתפקיד את ע', סגן ראש המוסד בשנתיים האחרונות, במהלכן הוביל את הפעילות המבצעית של ארגון הביון.