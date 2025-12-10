נוסעי מנו ספנות שהגיעו לכרתים הותקפו הבוקר (שלישי) בזמן שירדו לסיבוב בחוף. הקבוצה הותקפה על ידי מפגינים פרו-פלסטיניים, שעמדו ברחובות סמוכים לבית הכנסת המקומי.

התוקפים התגרו ביהודים, דחפו אותם באלימות, ירקו עליהם, ניסו לחטוף טלפונים וזרקו כוסות בירה על הישראלים.

אפרת, אחת הנוסעות, תיארה בשיחה עם "מאקו" את המפגש עם המפגינים כמאורע קשה ומפחיד, שבו התוקפים, שהתפרעו ברחובות סמוכים לבית הכנסת, ניסו להיכנס למגע פיזי עם הישראלים כדי שיתעמתו איתם.

המשטרה המקומית הגיעה למקום רק אחרי כמה דקות, אך בינתיים היוונים המקומיים הגיבו והגנו על הישראלים.