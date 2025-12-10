אחרי ספרד, אירלנד, סלובניה והולנד, שכבר הודיעו על פרישה מתחרות האירוויזיון, גם איסלנד הודיעה היום (רביעי) כי היא תחרים את תחרות הזמר האירופית בעקבות השתתפותה של ישראל.

בהודעת שירות השידור הלאומי של איסלנד, נמסר כי "שירות השידור הלאומי האיסלנדי החליט לא להשתתף באירוויזיון שיתקיים בווינה, אוסטריה, בשנה הבאה. השתתפותה של רשות השידור הלאומית הישראלית "כאן" בתחרות יצרה פילוג בין חברי איגוד השידור האירופי לבין הציבור הרחב".

איסלנד נותרה המדינה האחרונה שאיימה להחרים את התחרות במידה והשתתפותה של ישראל תאושר.

בפגישה של איגוד השידור האירופי בשבוע שעבר החליטו מרבית המדינות כי ישראל תוכל לקחת חלק בתחרות שתתקיים בווינה, אוסטריה, בחודש מאי 2026. למרות שבפגישה הוחלט להעביר מספר צעדים על מנת להגן על הגינות ושלמות ההצבעה לשירים שיושמעו באירוויזיון, תאגיד השידור האיסלנדי המשיך לתקוף את ההחלטה לאשר את השתתפות ישראל בתחרות.

"בעוד הצעדים החדשים עונים על רבות מדאגותינו, אנו עדיין מאמינים שקיימים ספקות האם ההתאמות המוסכמות יהיו מספקות לחלוטין. שירות השידור האיסלנדי העלה שוב ושוב את החששות של בעלי עניין איסלנדיים שונים, כגון ארגוני אמנים והציבור הרחב, המתנגדים להשתתפות בתחרות.

יתר על כן, שירות השידור האיסלנדי ביקש מתאגיד השידור האירופי להוציא את תאגיד השידור הישראלי "כאן" מהתחרות בהתאם לתקדימים. זהו עניין מורכב שכבר פגע במוניטין של התחרות ובאיגוד השידור האירופי, תוך הדגשת הצורך בפתרון לכל הצדדים המעורבים", נכתב בהודעת שירות השידור האיסלנדי.