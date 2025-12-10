ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות קיימה (ד') דיון מעקב דרמטי בנושא חילוץ ילדי כת "לב טהור" מגואטמלה, במהלכו פנו נציגי המשפחות בקריאה נואשת לראש הממשלה ולנשיא המדינה להתערב אישית.

"אנשי כת 'לב טהור' הם מחבלים שעדיין מסתובבים חופשי ברחבי העולם. אפשר וצריך לעצור אותם בהקדם", הכריז אליהו קשאני, נציג המשפחות, והוסיף כי "המשטרה לא עושה את התפקיד שלה בצורה ראויה".

הדיון התנהל ללא נוכחות נציגי משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי - וזאת בהוראה מפורשת של השר איתמר בן גביר שלא להשתתף בדיוני הוועדה.

יו"ר הוועדה, ח"כ גלעד קריב (העבודה), תקף בחריפות: "השר לביטחון לאומי נתן למשטרת ישראל הוראה לא חוקית שסותרת את חוק יסוד הכנסת. אני דורש מהמפכ"ל לא לקיים את הוראת השר בן גביר ולהבהיר לו שמדובר במעשה לא חוקי. אנחנו עוסקים בדיני נפשות בהצלת ילדים, והשר מסכן נפשות".

בסוף החודש שעבר ביצעו רשויות ההגירה בקולומביה מבצע חילוץ שבמהלכו חולצו 17 קטינים ו-9 מבוגרים מהכת. לחמישה מהקטינים, בעלי אזרחות קנדית, אמריקאית וגואטמלית, הייתה "התרעה צהובה" של האינטרפול בגלל חשש לסחר בבני אדם.

אולם אורית כהן עמיר, נציגת המשפחות, הסבירה את המבוי הסתום: "השופטים בגואטמלה לא מאפשרים להוציא צו לשחרור הקטינים לישראל. ממשלת ישראל צריכה להמשיך ללחוץ ברמה הדיפלומטית. רה"ם ונשיא המדינה חייבים להתערב".

קשאני תיאר עדויות מזעזעות: "בחודש האחרון ליוויתי את אחד מניצולי הכת להגיש תלונה במשטרה. העדות לקחה יותר משלוש שעות.

הוא מתאר התעללות מינית ומכות פיזיות קשות שקיבל במשך שנים. כבר חמישה חודשים שאני מארח אצלי בבית בחור שעבר התעללות בכת, הגעתי למצב שהאירוח שלו פוגע בבני משפחתי ואני חייב למצוא לו פתרון מגורים חלופי".

אילן אביטן ממשרד הרווחה דיווח כי בארץ נמצאות כעת שמונה משפחות עם ילדים שחולצו מהכת, והמשרד עושה מאמצים להעניק להם טיפולים וקצבאות.

קריב סיכם: "אנחנו מצפים שיהיה סל תמיכה כלכלי ונפשי לכל משפחה. העלות לטיפולים נפשיים צריכה להיות מתקציב נוסף. מדינת ישראל צריכה להכיר באחריות שלה כלפי נפגעי כת 'לב טהור'".