היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מביעה עמדה נגד תיקון לחוק הגיוס להסדרת מעמדם של בני הישיבות החרדים.

"החוק נותן מענה לצרכי הישיבות ולא לצרכי הביטחון הדחופים והורדת הנטל מהציבור המשרת. הוראות החוק יוצרות תמריץ שלילי לגיוס, ואף עיגון של חוסר השוויון לטווח הארוך", כתבה היועמ"שית בחוות דעתה.

היא הוסיפה "אנו סבורים כי המתווה המוצע רחוק מלעמוד באמות המידה המשפטיות הנדרשות: פגיעתו בשוויון - קשה, הוא אינו מקדם תכלית ראויה, ורכיביו אינם עומדים במבחני המידתיות החוקתיים".

לדבריה "התאמת החוק לאמות המידה החוקתיות דורשות שינויי עומק מקיפים ובכלל זאת, נדרש לקבוע סנקציות אישיות, אפקטיביות ומיידיות לאכיפת חובת הגיוס באופן שוויוני".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב בזעם "מנהלי המדינה בהרב מיארה, גיל לימון וחבריהם, שאינם מבינים ואינם יודעים דבר וחצי דבר בלימוד התורה בעם ישראל - יודעים להביע את דעתם על חוק שעדיין בעיצומו של דיונים. כאשר מטרתם ברורה למנוע חס וחלילה לימוד תורה ולעשות כל מאמץ ש"המדינה שלהם" לא תסייע לישיבות ולמוסדות תורניים. הם עוברים בכל עת על הנורמות שהם דורשים מכולם, רק לא מעצמם.

החלטת הממשלה על תלמידי חו"ל שמהווים סיוע למדינת ישראל, נפסלים על ידם במחי קולמוס והם אינם חייבים למסור דין וחשבון על פעולותיהם ועל החלטותיהם הבלתי חוקיות. בכל ההיסטוריה של העם היהודי היה מי שנלחם נגד התורה הקדושה ונגד לומדיה, כאשר התורה ב"ה ממשיכה להתקיים ומדריכה את העם היהודי, ואלה שנלחמו נגדה נעלמו באבק ההיסטוריה", דברי גפני.