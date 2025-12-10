אלפי חרדים מלונדון צפויים להפגין מחר (חמישי) בצהריים מול שגרירות ישראל בבירת בריטניה, במחאה על חוק הגיוס הנדון בימים אלו בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת.

זו תהיה העצרת החרדית הגדולה השנייה מסוגה בחודשיים האחרונים, לאחר ההפגנה שהתקיימה במנהטן מול הקונסוליה הישראלית.

את ההפגנה יובילו רבני בד"ץ 'כדתיא' בלונדון, בעקבות פנייה של בד"ץ 'העדה החרדית' בירושלים. העצרת תתקיים בכ"א כסלו, 'יום ההצלה' של האדמו"ר רבי יואליש מסאטמר זצ"ל - תאריך סמלי שבמסגרתו צפויים להתאחד שני הפלגים של חסידות סאטמר.

להפגנה צפויות להצטרף קהילות חסידות נוספות, ביניהן גור, בעלזא, ויז'ניץ ובאבוב. הישיבות של חסידות גור הודיעו שישלחו את תלמידיהן למחאה, וכלל רבני לונדון חתמו על קריאה משותפת להשתתף באירוע.

במכתב ששלח בד"ץ 'העדה החרדית' בירושלים למנהיגי הקהילות בלונדון נכתב: "חובת השעה לזעוק ולהתריע במחאה וזעקה גדולה כי היהדות החרדית מתנגדת לכל חוק ולכל מציאות של גיוס שום אחד משומרי התורה והמצווה בארה"ק לצבא השמד. ודאי שעל יראי ה' להשתתף במחאה להסיר חרון אף ה' ולהשמיע את זעקתה הנצחית של היהדות החרדית".

העצרת תחל בשעה 14:00 שעון לונדון, ואוטובוסים אמורים לשנע את המפגינים מכל הריכוזים החרדים בעיר.

המארגנים מעריכים כי אלפים ישתתפו במחאה, שמטרתה להשמיע את קול היהדות החרדית באירופה נגד חקיקת חוק הגיוס בישראל.