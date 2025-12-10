יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, פנה במכתב חריף לשר הביטחון ישראל כ"ץ בדרישה לטפל במה שהוא מכנה "מצב חמור של חוסר מענה הולם לנכי צה"ל שומרי תורה ומצוות".

המכתב נשלח לאחר שלשכתו של מעוז קיבלה פניות רבות מנכי צה"ל דתיים וחרדים המתלוננים על התעלמות מצרכיהם הייחודיים באגף השיקום של משרד הביטחון.

לפי מעוז, כ-20% מנכי צה"ל הינם שומרי תורה ומצוות, ועשרות אחוזים נוספים שומרי מסורת וכשרות, אך למרות זאת אין מענה מספק לצרכיהם. "לא ייתכן שבמדינה היהודית, מי שהקריבו מחיר כה גדול עבור המדינה ועבור כולנו ישלמו מחיר נוסף רק בשל רצונם לשמור על אמונתם ועל אורח חיים על פי תורת ישראל", כתב מעוז.

במכתבו מציג מעוז שורה של בעיות שדורשות טיפול מיידי. בראשן - סוגיית ההבראה הרפואית: נכי צה"ל מופנים ל-71 מלונות ברחבי הארץ, אך רק שלושה מהם בעלי כשרות מהדרין. גם באותם מלונות ההקצאות מועטות והביקוש עולה על ההיצע. מעוז ציין כי בניגוד לעבר, כבר אין אפשרות לצאת עצמאית למלון כשר ולקבל החזר, מה שמצמצם עוד יותר את האפשרויות.

מעוז התריע גם על הסכם חדש שנחתם עם מלון "אלברטו" בתל אביב, שאין לו תעודת כשרות, וכתב כי "עפ"י פרסום ברשת מוגשים בו טריפות, דבר שעלול להוביל להכשלתם של שומרי כשרות".

במכתב נטען כי "מבין תשעת מרכזי השיקום, אף אחד איננו מותאם לציבור הדתי והחרדי". מעוז ציין את היעדר הפרדה בבריכה, חוסר בבית כנסת, בעיות כשרות ותכנים שאינם תואמים את אורח החיים הדתי. גם האירועים הרשמיים של אגף השיקום אינם מתחשבים בציבור הדתי מבחינת כשרות, הפרדה ושיתופן של זמרות.

מעוז הדגיש גם את המחסור במטפלים ועובדים סוציאליים דתיים, ואת העובדה שבשונה מגופי ביטחון אחרים, לאגף השיקום אין רב - תפקיד שיכול לתת מענה הלכתי וליווי למטופלים שומרי מצוות. הוא קרא להקים בית לוחם ייעודי לציבור הדתי, מסגרות נפשיות מותאמות, וסיוע מיוחד לנכי צה"ל דתיים ללא עורף משפחתי ולמשפחות ברוכות ילדים.

"אודה להידרשותך בהקדם האפשרי לנושא החשוב", סיכם מעוז את מכתבו לשר הביטחון.