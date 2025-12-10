הרב יעקב מדן: "החוות ביהודה ושומרון הן פך השמן הקטן של ימינו" באדיבות ערוץ "משב"

ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, מתייחס לחשיבות האסטרטגית והרוחנית של חוות ההתיישבות ביהודה ושומרון, ומשווה את פועלם של הצעירים במקום לנס חנוכה.

"החוות האלה מזכירות לי מאוד את האור של החנוכה, איך פח שמן קטן נתן אור במשך שמונה ימים", אמר הרב מדן בערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר.

בדבריו, הדגיש הרב את החשיבות הביטחונית של החוות, הממוקמות לדבריו על אדמות מדינה בנקודות אסטרטגיות: "החוות תופסות מקומות חשובים, כדי שחלילה לא ישתלטו גורמים עוינים על צירים שולטים ועל מקומות ששולטים על היישובים שלנו. ההתיישבות הזו תגן על כל צידנו המזרחי".

הרב מדן הביע הערכה רבה לנוער המיישב את המקום מתוך אידיאליזם, עוסק בחקלאות וברעיית צאן. "זה פך השמן הקטן שאני חושב שנותן לנו אור, ביכולת שלנו שההתיישבות ביהודה ושומרון תגן עלינו", הוסיף. הוא אף ציין כי מגמה דומה של התיישבות יהודית חדשה מתחילה להיראות גם בגליל.

בסיום דבריו, קרא הרב לציבור הרחב לתמוך בחקלאים ובמתיישבים הצעירים: "אנחנו צריכים להודות להם ולהשתתף איתם. לבוא אליהם בראש השנה וביום הכיפורים ולהשלים להם מניין כדי שחלילה לא יצטרכו להתפלל ביחידות, ולעזור להם בדרכים אחרות. הדבר הזה נותן אור לכולנו".