אלפים מכל רחבי הארץ השתתפו אמש בהתוועדות המרכזית המסורתית בכפר חב"ד לציון חג הגאולה י"ט כסלו, שנערכה על ידי ועד כפר חב"ד בראשות הרב שמעון רבינוביץ’ ובהנחייתו של הרב דוב הלפרין.

את ההתוועדות פתח הרב יוסף יצחק אהרונוב, יו"ר צעירי אגודת חב"ד, בקריאת מכתבו של הרבי.

את שולחן המזרח פיארו הרב שמואל רבינוביץ' רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב מאיר אשכנזי רב כפר חב"ד, הרב שמואל אליהו חבר מועצת הרבנות הראשית ורב העיר צפת, הרב יעקב שפירא חבר מועצת הרבנות הראשית וראש ישיבת מרכז הרב, הרב אברהם זרביב אב"ד ת"א, הרב יחיאל בסיס רב העיר ראש העין, הדיין הרב יהודה רבינוביץ' ורבני בית ההוראה של כפר חב"ד.

באירוע השתתפו גם שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר , שר המורשת עמיחי אליהו, יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, יו"ר יהדות התורה הרב יצחק גולדקנופף, ראש המועצה המקומית שדות דן דוד יפרח ועוד.

את המשא המרכזי בהתוועדות נשא שליח הרבי לג'מייקה, הרב יעקב יוסף רסקין, שפועל במקום במסירות נפש בג'מייקה והתמודד לאחרונה עם סופת ההוריקן שהכתה במדינה. הרב רסקין סחף את הקהל בחיות וחמימות חסידית, עם סיפורי שליחות אישיים מדהימים ומרתקים.

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, עמד בדבריו על המשמעויות העמוקות של י"ט כסלו ועל השפעתה הכבירה של תנועת חב"ד על העם היהודי בארץ ובתפוצות. "בלי י"ט כסלו העולם היה חשוך. העולם מאיר היום בזכות שליחי חבד בכל נקודה בעולם", אמר הרב הראשי. "כולם צריכים לחגוג ולקבל את י"ט כסלו. לא רק כנקודת ציון אלא כמהות, כשליחות, כדרך חיים".

מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס הביא את ברכת ראש הממשלה בנימין נתניהו למשתתפי האירוע ולתושבי כפר חב"ד.

לאורך הערב הנעימו משה מונה רוזנבלום ותזמורתו יחד עם הזמר החסידי נמואל הרוש ומקהלת מלכות בניגוני חב"ד המסורתיים, כשהקהל כולו מצטרף בשירה ובריקודים.

מלבד אלפי המשתתפים שגדשו את היכל בית הכנסת, עמדו רבים מחוץ לבית הכנסת וצפו בשידור החי, ועוד מאות מרחבי העולם השתתפו באמצעות השידור הישיר. ההתוועדות החסידית נמשכה שעות ארוכות לתוך הלילה.