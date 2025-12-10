בליכוד דורשים: הנפת דגל ישראל בניסנית צילום: באדיבות המצלם

פנייה דחופה הועברה היום (רביעי) לשר הביטחון, ישראל כ"ץ, בה דורשים ראשי סניפים בליכוד מכל רחבי הארץ, בשיתוף תנועת נחלה להתיישבות, לאשר את קיומו של מעמד ציבורי ממלכתי של הנפת דגל ישראל על חורבות היישוב ניסנית, השוכן בגבול הצפוני של רצועת עזה. האירוע מתוכנן להתקיים ביום חמישי הבא.

הפנייה מדגישה כי האזור נמצא בשליטה ביטחונית מלאה של צה"ל, ולכן אין מניעה ביטחונית לקיים את האירוע. הנפת הדגל במקום תביע את עוצמת העם ותשדר את ההחלה הלאומית על האזור, ותסמל את חזרת האור למקום - במיוחד בחג החנוכה, שבו מציינים את ניצחון האור על החושך.

בפנייתם, ראשי סניפי הליכוד מדגישים כי מדובר בצעד טבעי ומתבקש המשקף את המציאות הביטחונית בשטח ואת המורל הציבורי, במיוחד במהלך חג החנוכה, שבו יש סמליות רבה לניצחון והתקווה.

האירוע צפוי לכלול שרים, חברי כנסת, משפחות שכולות, רבנים וראשי רשויות. החותמים טוענים כי הנפת הדגל במקום תביא חיזוק רוחני ותשדר את השאיפה להחזיר את האחיזה הלאומית במקום.

לסיום, ראשי הסניפים ביקשו לקיים פגישה דחופה עם שר הביטחון כדי לדון בצעדים הבאים בתחום ההתיישבות בחבל עזה ולהמשיך להוביל תהליכים חיוביים בתחום.

על המכתב חתומים שורה של ראשי סניפים ואישי ציבור בליכוד, ביניהם: שמעון אסולין (יו"ר סניף אשקלון), אשר נבון (יו"ר סניף אשדוד), שלום רחמים (חבר מרכז רעננה), ציון שרעבי (יו"ר סניף נתניה), אילן בנדי (יו"ר ליכוד הוד השרון), יוסי גולדברג (יו"ר סניף קרני שומרון), יעקב וידר (יו"ר סניף בני ברק), רפי קדושים (יו"ר ליכוד הרצליה), רחלי סקעת בן ארי (יו"ר ליכוד רעננה), אבנר חג'בי (יו"ר סניף שדרות), שימי טל (יו"ר סניף באר יעקב), אילה לנדא (יו"ר סניף תל אביב מרכז), מתי יצחק (יו"ר ליכוד ראש העין), גלעד מזרחי (חבר מרכז רחובות), אביבה חזן (יו"ר נשות וחברת מזכירות הליכוד), אמציה מיכאליס (חבר הנהלת המזכירות), וכן חברי הכנסת לשעבר- שולי מועלם ושבח שטרן.