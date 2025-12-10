המסע הקסום נמשך. האם בקרוב ישחקו שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה מול הכישרונות הגדולים בעולם?

קבוצת הנוער של מכבי חיפה המשיכה הערב (רביעי) את המסע האירופי המדהים שלה עם הפתעה גדולה בצרפת, כשגברה בפעם השניה ברציפות על נאנט הצרפתית בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות והעפילה לשלב 32 האחרונות במפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה.

אחרי שניצחו את הצרפתים באצטדיונם ה"ביתי" בגיור שבהונגריה בתוצאה 0:1, הערב החבורה הירוקה מהכרמל הדהימה את הקבוצה הצרפתית הפייבוריטית באצטדיונה הביתי שלה, כשניצחו אותה בתוצאה 3:2 גם במשחק הגומלין.

הירוקים מישראל עלו ליתרון מפתיע כבר בדקה הרביעית במה שרמז על העתיד לקרות. עוד לפני הירידה להפסקת המחצית הצליחו הצרפתים העיקשים להשוות וכמעט שהפכו אך שוער חיפה גולנקוב מנע מהפך.

בדקה ה-79 חיפה הצליחה להחזיר לעצמה את היתרון וכעבור 4 דקות כבר תקעה את המסמר האחרון בארון של הצרפתים עם שער של נועם לוי. הצרפתים רק הצליחו לצמק אך זה היה מעט מדי ומאוחר מדי.

קבוצת הנוער של חיפה מעפילה לשלב 32 האחרונות באירופה, לשם יצטרפו גם 22 הקבוצות המובילות ממסלול ליגת האלופות של אופ"א. מכבי חיפה, כמו יתר תשע העולות ממסלול אלופות המדינה, תוגרל מול הקבוצות שסיימו במקומות 7-16 בשלב הליגה, כאשר שם נמצאות קבוצות כמו אתלטיקו מדריד וברצלונה הספרדיות, טוטנהאם, מנ'צסטר סיטי וליברפול האנגליות וכן פריס סן ז'רמן הצרפתית ואינטר האיטלקית.

המשחק הבא יתקיים בשיטת נוק-אאוט, משחק אחד על הכרטיס לשלב הבא, משחק אותו בכל מקרה תארח באצטדיונה הביתי בגיור שבהונגריה.