בעוד שנתיים יצאו לדרך המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס שבארצות הברית. היום (רביעי), הגיע קייסי וסרמן, אחת מהדמויות המשפיעות בעולם הספורט והבידור הגלובלי ומי שעומד בראשות הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, לביקור מיוחד בעוטף עזה.

וסרמן, איש עסקים יהודי אמריקאי ויזם בעל שם עולמי, המשמש גם כסוכן של אנשי ספורט וידוענים רבים בעולם, קיים ביקור רשמי בישראל כשהגיע לארץ כאורח הכבוד של הוועד האולימפי בישראל.

בסיורו בעוטף פגש וסרמן משפחות וניצולים, ושמע מקרוב עדויות קשות על אירועי 7 באוקטובר ועל מאבק הקהילות לשיקום החיים.

ביקורו הרשמי בישראל של וסרמן נמשך שלושה ימים וכולל מפגשים עם נציגים מהקהילה האולימפית ומהחברה הישראלית, והוא ייחתם מחר בטקס סיום השנה של הוועד האולימפי בישראל.

בין מיוצגיו הבולטים של וסרמן נמצאים ידוענים מעולם התרבות כמו בראד פיט, אדם סנדלר, אד שירן, שחקן ה-NBA קליי תומפסון והכדורגלן סטיבן ג'רארד.

כבר מהימים הראשונים למלחמה, הביע וסרמן תמיכה חד משמעית בישראל ותקף את הטרור הפלשתיני. בנאומו שהוקדש לקורבנות טרור החמאס בשבוע הראשון שאחרי הטבח, אמר וסרמן שהוא גאה להיות יהודי ועומד באופן חד משמעי בסולידריות עם ישראל.

את ביקורו של וסרמן היום בדרום הוביל אור ילין, תושב קיבוץ בארי ששרד את הטבח ב 7 באוקטובר ועוסק בהסברה למען מדינת ישראל מאז תחילת המלחמה. אור הציג בפני וסרמן את עדותו האישית ואת הזוועות שחוו כל חברי הקיבוץ יחד עם סיפורי הגבורה והאומץ.

במהלך הביקור נפגש וסרמן גם עם אבידע בכר, שאשתו ובנו נרצחו בטבח והוא עצמו נפצע קשה ואיבד את רגלו. בכר שיתף את וסרמן בסיפורו האישי ובמאבק ההמשך של הקהילה בקיבוץ לשיקום ולחזרה לשגרה.

הסיור החל בקיבוץ בארי, כלל ביקור בשכונות שנחרבו, בדפוס בארי ובמוקדי הלחימה בקיבוץ. משם המשיך וסרמן למתחם הנובה סמוך לרעים, ולאחריו לאתר המכוניות השרופות בתקומה. במהלך היום פגש וסרמן ניצולים, אנשי ביטחון ומתנדבים, ושמע מהם על רגעי האימה, הגבורה והאתגרים העמוקים של תהליכי השיקום.