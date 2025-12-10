תיעוד: הפשיטה המשטרתית ליד קבר עז א-דין אל-קסאם צילום: דוברות

בפשיטה רחבת היקף שביצעה הבוקר (רביעי) המשטרה, מג"ב, יס"מ והרשות לאכיפה במקרקעין, נהרס אוהל בלתי חוקי שהוקם סביב קברו של עז א-דין אל-קסאם, דמות מפתח בהיסטוריה של הטרור הפלסטיני ומסמלי חמאס.

ההריסה התבצע במתחם הקבר בנשר ובמקום נכחו גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית.

הפשיטה התמקדה בהרס האוהל שהוקם על ידי הוואקף, אשר הוצב בסמוך לקבר, הסרת מצלמות אבטחה שהיו מותקנות בניגוד לחוק, והסרת שלט תעמולה שנועד להעצים את מורשתו של אל-קסאם. במהלך הפעולה, שומר מטעם הוואקף קרא לעבר הכוחות, אך הוזהר להתרחק מהמקום.

השר בן גביר: "נגמרה החגיגה" צילום: דוברות

השר בן איתמר גביר התייחס במהלך הפשיטה לפעולה ואמר כי המהלך מהווה צעד משמעותי במאבק בהסדרה ובמאבק נגד הסתה: "נגמרה החגיגה. היה כאן אוהל שהשקיף על הקבר ושמר עליו מטעם הוואקף. ירד השלט, ירד האוהל, ובעזרת ה' גם הקבר יוסר. במדינת ישראל אין מקום למופעי הסתה. הטרור מתחזק כשנותנים לו פתחון פה. את הטרור צריך לגדוע, ואת הקבר הזה צריך להרוס".

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר, ציין את הסמליות שבמהלך. "כאן, במיוחד במתחם של הארכי מחבל עז א-דין אל-קסאם, אנחנו הורסים את המתחם של הוואקף ומחזירים את הריבונות. כל מקום שבו הוואקף יחשוב שהוא שולט בו, נטפל בו".