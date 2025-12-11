המיליציות הפלסטיניות החמושות ברצועת עזה המתנגדות לחמאס ממשיכות לגייס פעילים, למרות חיסולו בשבוע שעבר של יאסר אבו שבאב, שעמד בראש הכוחות העממיים.

העיתון "אל-שרק אל-אווסט" מדווח כי, על פי הערכת גורמי ביטחון מצריים, מספר החמושים הנמנים עם הכוחות העממיים מונה יותר מ-400, והמיליציות הללו הגבירו את פעילותן באזורים הנתונים לשליטת ישראל מאז כניסת הפסקת האש לתוקף.

לפני מספר ימים הודיע מחליפו של אבו שבאב, רסאן דהיני, על הוצאה להורג של שני פעילי חמאס שהרגו אחד מהלוחמים בכוחות העממיים.

המיליציה בהנהגת דהיני ברפיח משתפת פעולה עם מיליציה אחרת בהנהגת חוסאם אל-אסטל, הפועלת בח'אן יונס, ושני המנהיגים שמו להם למטרה להיות שותפים לבנייתה של "עזה החדשה".

אל-אסטל הכחיש בראיון לרויטרס קבלת סיוע צבאי מישראל, אך אמר שמתקיים קשר עם ישראל לצורך תיאום הכנסת מזון וציוד נדרש אחר.

גורמים בחמאס אמרו לעיתון כי המאבק בכנופיות החמושות המשתפות פעולה עם ישראל לא פסק ואף ימשיך בדרכים שונות. לדבריהם, ישראל נכשלה במימוש היעד של הפיכת המיליציות המקומיות לאתגר שיאיים על קיומו של חמאס.

עוד מדווח העיתון כי לחמאס עדיין אלפי לוחמים ואמצעי לחימה רבים. פעיל חמאס אמר לעיתון כי השמירה על הכוח הצבאי של הארגון אין פירושה חוסר רצון להעביר את השלטון בעזה או להמשיך במלחמה, שכן חמאס מעוניין להביא ליישום שאר שלבי הסכם הפסקת האש.