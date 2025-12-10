אבי מרציאנו, אביה של התצפיתנית נועה מרציאנו הי"ד שנחטפה מהמיגונית במוצב נחל עוז, השתתף בסרטון שהעלה הפעיל הפרו-ישראלי שי דלוקה לאינסטגרם וסיפר לראשונה כיצד נרצחה בתו בשבי חמאס.

בהקלטה שנשלחה אליו, סיפרה נועה על התקפות האוויר באזור, וביקשה לשדר את מצוקתה: "מפציצים אותנו", אמרה בסרטון. היא הוסיפה וביקשה להפסיק את ההפצצות: "תפסיקו להפציץ כי אתם יכולים לפגוע בנו". מאוחר יותר, כאשר כוחות צה"ל התקרבו לאזור, ניסו אנשי חמאס להבריח את נועה למרכז העיר עזה. במהלך הדרך, הופצצה המכונית שבה נסעה, ונועה נפגעה ברגל ובראש, אך לא באופן מסכן חיים. היא פונתה לבית החולים שיפא בעזה.

האב סיפר כי אחד מאנשי הרפואה בבית החולים החליט לרצוח את בתו. "הוא הזריק לה אוויר לתוך הוריד", ציין. מרציאנו קיבל את הידיעה על מותה של נועה דרך סרטון נוסף שנשלח לו, בו רואים את בתו מתחננת על חייה. בסופו של הסרטון, היא מופיעה מזיעה אך ללא רוח חיים.

לאחר מכן, ניסו אנשי חמאס להבריח את גופתה של נועה הי"ד מבית החולים, אך כוחות צה"ל מנעו זאת. לבסוף הובאה לקבורה בישראל.

"מה שאני עברתי זה הסיוט הכי גדול שאני מכיר", אמר אבי מרציאנו בדמעות. "נועה הייתה הבת הבכורה שלי. היא הייתה כל כך אהובה, ואין רגע ביום שהיא לא חסרה לי".