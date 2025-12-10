שר האוצר, בצלאל סמוטריץ’, קיים היום (רביעי) פגישה עם ראשי תנועות הנוער בישראל, במהלכה נדונו אתגרים העומדים בפני הדור הצעיר ודרכים לחיזוק החינוך הערכי והחברתי.

הפגישה כללה גם דיון על תרומת תנועות הנוער לבניית הנהגה חזקה, לחוסן החברתי ולהובלת תהליכים משמעותיים במדינת ישראל.

ראשי התנועות הציגו את פעילותן הרחבה, תוך דגש על חיזוק הפריפריה, עידוד מעורבות חברתית, ערבות הדדית והובלת צעירים לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות הלאומי.

במהלך הפגישה, השר סמוטריץ’ חזר על מחויבות משרד האוצר להמשך חיזוק תנועות הנוער והענקת הכלים שיאפשרו להן להרחיב את פעילותן ולהשפיע על עיצוב דמותה הערכית והחברתית של המדינה.

"תנועות הנוער הן מאבני היסוד של החברה הישראלית. לאורך כל תולדות המדינה הן היו חממה לערכים, למנהיגות ולעשייה ציונית, וגם היום הן ממשיכות להוביל תהליכים עמוקים שמעצבים את פני המדינה. החוסן הלאומי שלנו מתחיל בחינוך, באחריות ובמחויבות של הדור הצעיר - ותנועות הנוער עומדות בחזית המאמץ הזה", אמר השר.

יגאל קליין, מזכ"ל תנועת בני עקיבא ויו"ר מועצת תנועות הנוער, ציין "אנחנו חייבים לדור הזה של בני הנוער את המאמצים של כולנו. הפעילות בתנועות הנוער היא נכס לחברה הישראלית, המעגל הזה הוא הכוח שמחבר ונותן את התקווה לעתיד, ואנחנו חבים תודה לשר על כך שגם בשנה המורכבת הזו הוא הקדיש את המאמצים כדי להבטיח את המשך הפעילות של התנועות כולן".