בגזרת יהודה ושומרון עורך צה"ל בימים אלה מבצע מבצעי מנע של מעצרים וחקירות נגד מחבלי חמאס לקראת יום ייסוד הארגן שיחול ביום ראשון הקרוב ומתוך מטרה שלא לאפשר לטרור להרים ראש.

מג"ד רם בחטיבת בנימין, סא"ל א', מתאר את הפעילות בשיחה עם ערוץ 7. "השבוע יצאנו למבצע במרחב הכפרים קטנה, בידו ובית סוריכ שבמרחב חטיבת בנימין, שם לקחנו שלפנו עשרות חשודים כפעילי חמאס לתחקורים. מדובר באנשים שמתבטאים בתמיכה בחמאס ושביצעו פעולות טרור בהכוונת חמאס או בחסות חמאס".

לדבריו, המטרה היא קודם כל, הרתעה. "המשמעות היא, כמובן לסכל טרור ולסגור מעגל עם כל מפגע על מנת שלא יוכל לפגוע שנית, אבל מעבר לכך, יש כאן גם חשיבות להראות לאויב שאנחנו עוקבים אחריו ואנחנו נמשיך לעשות מאמצים וגם נצליח להגיע לכל מי שמבצע פעילות טרור. המחשבה היא שדווקא ביום שהאויב יחפש לחגוג את קיומו האכזרי והבלתי מוסרי, אנחנו נגיע למפתן דלתו ונעצור אותו רגע לפני".

סא"ל א' מדגיש כי ארגון הטרור הרצחני יהיה מעוניין לציין את יום הקמתו בחגיגות ובצה"ל לא יאפשרו זאת. "אנחנו מאמינים שיכולות להתפתח ביום ראשון חגיגות והתקהלויות במרחב הכפרים של בנימין, ואנחנו נפעל לחדול את זה מיד. כחלק ממי שאחראיים על ההגנה במרחב, באחריותנו לוודא שמי שלוקח חלק בארגון שטבח ורצח, לא יוכל להרים את ראשו דווקא ביום הקמת ארגון הטרור שלו.

אני מבין כמפקד גדוד שאחראי על הגזרה שלי כעשרה חודשים, שהמשימה העיקרית שלי היא ללמוד את האויב מהר יותר משהוא לומד אותי. האויב משתנה כל הזמן ואני צריך להיות תמיד צעד אחד לפניו. לא להניח שההתנהלות של האויב זהה בכל הכפרים ולא להתייחס להתנהלות מסוימת של האויב לפני חודש כאל דפוס קבוע, אלא להניח שהוא משנה טקטיקה כל הזמן. אני כמג"ד ואנחנו כגדוד - המפקדים הרציניים שתחתיי והחיילים כאחד, יודעים שאנחנו צריכים להטיל ספק בהתנהלות של האויב במרחב", הוא מוסיף.

הוא מדגיש כי הכוחות עושים כל שביכולתם כדי לסכל טרור - וגם אם אין בידיהם מידע על כל מחבל - מטרת הפעולות ההתקפיות היא להפחית את האפשרות של הטרוריסטים לבצע פיגועים. "אנחנו בטוחים ומבינים שלא הכל אנחנו יודעים על מה שמתפתח פה במרחב מבחינת האויב, ומבינים שלצערנו גם לא כל טרור נצליח לסכל אבל אנחנו נמשיך לפעול ולעשות את הכי טוב שלנו למנוע בצורה המירבית פיגועים וחגיגות טרור ולסגור מעגל עם כלל המחבלים. אנחנו עובדים יום יום בשינוי הגישה שלנו ומבינים שבראש ובראשונה, עלינו להגיע בתדירות גבוהה ובעוצמה למרחב הכפרים ולבצע הגנה התקפית. בהכרח העשייה השוטפת שלנו מפחיתה את כמות הטרור גם אם לא מונעת אותה לחלוטין".

