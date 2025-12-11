סופת ביירון צפויה להגיעה לשיאה היום (חמישי) עם גשמים עזים, קור, ורוחות חזקות במהירות של עד 90 קמ"ש.

קיים חשש כבד להצפות במישור החוף ובשפלה ולשיטפונות בערבה.

היום ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם קל. קיים חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. בנוסף יש חשש חמור להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. ייתכנו משבי רוח חזקים וייעשה קר מהרגיל בעונה. בשעות הלילה ירד גשם מלווה בסופות רעמים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. קיים חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה והצפות לאורך מישור החוף ובשפלה.

באדיבות i24NEWS

מחר יוסף להיות גשום בכל רחבי הארץ ועדיין קיים חשש להצפות ושיטפונות. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

בשבת וביום ראשון עדיין ייתכן גשם בצפון הארץ ובמרכזה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.