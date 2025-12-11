שני שוהים בלתי חוקיים ניסו לפי החשד לגנוב את רכבו של תושב העיר רחובות שירה באחד מהם ופצע אותו באורח קשה.

במשטרה אמרו כי מחקירה ראשונית עולה כי תושב העיר, בשנות ה-60 לחייו, הבחין בפורצים בתוך רכבו, וירה לעברם לאחר שלדבריו חש בסכנה. אחד מהם ניסה להימלט ונעצר ברכב על ידי שוטרי תחנת רחובות, והשני נפצע ופונה לבית החולים קפלן.

פראמדיקית מד"א, שירה אלפסי, סיפרה: "הפצוע היה מעורפל הכרה וסבל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

חוקרי המשטרה יביאו את השב"ח העצור בהמשך היום לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. היורה עצמו לא נעצר.