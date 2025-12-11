בעקבות כשל ביטחוני באחד החשבונות של צה"ל ברשתות החברתיות, נחשפו תרשימים אדריכליים של בסיס צבאי רגיש במרכז הארץ בפרסום רשמי של יחידה צבאית.

בגלי צה"ל דווח כי התמונות פורסמו אתמול בעמוד אינסטגרם שהיה פומבי וגלוי לעיני כל והציגו חלקים מתרגיל הצבאי, שנערך בבסיס, ובמהלכו תרגלו מפקדים בכירים "תרחישי קיצון שונים".

בשולחנות המפקדים שצולמו היו חשופים תרשימים ברזולוציה גבוהה יחסית, שכללו את התכניות האדריכליות של הבסיס, כולל פרטי מבנה, פתחים ותכנונים פנימיים.

לאחר פנייה לדובר צה"ל התמונות הוסרו מהרשת. "האירוע נבדק וטופל מיד על ידי הגורמים הרלוונטיים", נמסר בתגובה.

המקרה הועבר לבחינת מחלקת ביטחון המידע של צה"ל לבחינת המצב ונקיטת צעדים נוספים במידת הצורך.